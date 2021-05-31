ГК «КАМА» приступила к отгрузке первой партии мелованного картона в Европу

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ООО «КАМА Картон» из Пермского края отгрузило первую партию своей новой продукции на экспорт: 350 тонн мелованного картона отправлено в Италию.

Выпуск мелованного картона на предприятии начался в апреле. После выхода на проектную мощность объем производства составит 220 тыс. тонн в год. На новом производстве работают 1 тыс. сотрудников, сервисным обслуживанием проекта займутся 150 подрядных организаций. Сырьем для производства мелованного картона станет древесина лиственных пород.

В создание первого российского производства мелованного коробочного картона был инвестирован 21 млрд руб. Для его реализации было создано ООО «КAMA Картон», приобретено и смонтировано передовое оборудование. Производственные и вспомогательные площади нового комплекса занимают свыше 100 тыс. кв. м.

В торжественной церемонии отгрузки первого рулона в Италию приняли участие члены совета директоров ГК «КАМА» и торговые представители итальянской стороны.

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Председатель Совета директоров ГК «КАМА» Вячеслав Воробьев: «Сегодня новый производственный комплекс совершил первую отгрузку в Европу, и это — очень знаковое событие. При выборе технологии «КАМА», безусловно, ориентировалась на лучшую конкурентоспособность и не только с точки зрения импортозамещения для Российского рынка, но и продвижения по экспортным направлениям.