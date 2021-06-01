На Северном флоте поднят Андреевский флаг на транспортно-десантном катере типа «БК-16»

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В главной базе Северного флота — Североморске — состоялась церемония первого подъёма Военно-морского флага России на новейшем серийном высокоскоростном транспортно-десантном катере типа «БК-16» проекта 02510.

Катер проекта 02510 типа «БК-16» построен на предприятии «Рыбинская верфь» в соответствии с программой оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техники соединений и воинских частей Военно-Морского Флота России.

Торжественная церемония прошла под руководством начальника штаба Северного флота контр-адмирала Владимира Воробьева. Он отметил, что это знаменательное событие совпало с празднованием 288-й годовщины со дня образования Северного флота, поздравил экипаж катера и пожелал ему достойно справиться со всеми поставленными задачами.

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После швартовых и ходовых испытаний в соответствии с приказами главнокомандующего ВМФ и командующего Северным флотом скоростной транспортно-десантный катер включен в состав подразделений специального назначения Северного флота.

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Катер предназначен для переброски и высадки десанта, его огневой поддержки, участия в противодесантных и спасательных операциях, борьбы с пиратством и терроризмом, перевозки легких грузов.

Боевой комплекс катера — это дистанционно управляемый боевой модуль разработки концерна «Калашников». Модуль имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 мм и гиростабилизацию по двум осям, что повышает точность его стрельбы во время качки.

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Катер способен развивать скорость до 45 узлов и осуществлять высадку десанта на необорудованное побережье численностью до 19 человек.