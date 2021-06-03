Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в мае 2021 года составил 76,5%

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На первой технологической линии Амурского ГПЗ завершаются работы, необходимые для пуска в эксплуатацию. Ведется проверка систем, настройка режимов работы основного оборудования. Достигнута полная механическая готовность, завершаются пусконаладочные работы, идет подготовка к пуску в июне 2021 года. На первой дожимной компрессорной станции осуществлен пуск в работу первой пары газоперекачивающих агрегатов (ГПА) «Ладога-32». После пуска завода дожимные компрессорные станции будут осуществлять транспортировку товарного метана обратно в магистральный газопровод «Сила Сибири» для его экспорта по Восточному маршруту. Прием и хранение ШФЛУ обеспечат шаровые резервуары товарно-сырьевой базы Амурского ГПЗ.

Проводятся пусконаладочные работы на первой установке очистки, сжижения и затаривания гелия. В испытаниях задействованы специалисты заказчика проекта — «Газпром переработка Благовещенск», генподрядчика НИПИГАЗ, поставщиков оборудования.

Обеспечена готовность объектов заводского хозяйства, необходимых для пуска первой линии: введены в эксплуатацию водоочистные сооружения, насосная станция пожаротушения, узлы учета сырьевого и товарного газа, объекты административного назначения. В штатном режиме эксплуатации работает факельная система Амурского ГПЗ.

В центральной операторной завершаются отделочные работы, окончено благоустройство прилегающей территории. На установках второй технологической линии, пуск которой также запланирован на 2021 год, завершается подготовка к началу тестирования оборудования.

На площадке пятой технологической линии началась подготовка к монтажу крупнотоннажного оборудования, которое прибудет в навигацию 2021 года — завершается бетонирование этажерки под колонны газоразделения, производятся работы по сборке основного крана.