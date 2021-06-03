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Судостроение и судоходство

Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз «Альфа Гермес»

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Сухогрузный теплоход «Альфа Гермес» проекта RSD59 спустили на воду на ПАО «Завод «Красное Сормово».

С учётом того, что до конца 2021 года заказчику передадут ещё 6 судов, глава сормовского предприятия Михаил Першин не упустил возможности порадоваться постоянству работы родного завода: «Честно говоря, мне приятно, что в Сормове возрождается традиция регулярных спусков на воду построенных на местной верфи судов. Это гордость за сормовских корабелов, за промышленную мощь района». В дальнейшем состоятся швартовные и ходовые испытания, после чего последует передача заказчику. Сухогруз является восьмым из девяти судов, строящихся для транспортной компании ООО «Альфа» по заказу ПАО «ГТЛК», из стана которой недавно пришла весть о продлении отношений посредством подписания договора на строительство 11 сухогрузных судов проекта RSD59.

Технические характеристики проекта:

  • длина — 140,88 м,
  • ширина — 16,98 м,
  • высота борта — 6 м,
  • дедвейт река/море — 5128/7535 т,
  • объем грузовых трюмов — 11292 м,
  • количество трюмов — 2,
  • осадка река/море — 3,6/4,53 м,
  • автономность, сутки — 20/12.

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Источник: https://sudostroenie.info/novosti/33345.html

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