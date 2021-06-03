Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз «Альфа Гермес»
https://www.korabel.ru/filemanager/IMAGES/0/143/143133.jpg © korabel.ru
Сухогрузный теплоход «Альфа Гермес» проекта RSD59 спустили на воду на ПАО «Завод «Красное Сормово».
С учётом того, что до конца 2021 года заказчику передадут ещё 6 судов, глава сормовского предприятия Михаил Першин не упустил возможности порадоваться постоянству работы родного завода: «Честно говоря, мне приятно, что в Сормове возрождается традиция регулярных спусков на воду построенных на местной верфи судов. Это гордость за сормовских корабелов, за промышленную мощь района». В дальнейшем состоятся швартовные и ходовые испытания, после чего последует передача заказчику. Сухогруз является восьмым из девяти судов, строящихся для транспортной компании ООО «Альфа» по заказу ПАО «ГТЛК», из стана которой недавно пришла весть о продлении отношений посредством подписания договора на строительство 11 сухогрузных судов проекта RSD59.
Технические характеристики проекта:
- длина — 140,88 м,
- ширина — 16,98 м,
- высота борта — 6 м,
- дедвейт река/море — 5128/7535 т,
- объем грузовых трюмов — 11292 м,
- количество трюмов — 2,
- осадка река/море — 3,6/4,53 м,
- автономность, сутки — 20/12.
https://www.korabel.ru/filemanager/IMAGES/0/143/143135.jpg © korabel.ru
https://www.korabel.ru/filemanager/IMAGES/0/143/143134.jpg © korabel.ru
Читайте также...
- Окская судоверфь спустило на воду сухогруз «Петротранс — 5902»
- На Окской судоверфи спущено третье многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Астрол — 3»
- На заводе «Нефтефлот» приступили к строительству третьего судна в серии проекта RDB12