Модернизация здравоохранения. Обзор

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте

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В Новой Москве открылась новая станция скорой помощи

Двухэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. метров находится в посёлке Коммунарка поселения Сосенское на территории коронавирусного стационара, запущенного в прошлом году. Подстанция стала первым запущенным объектом второй очереди стационара.

Первый этаж здания занимает гараж на шесть машин, оснащённый современными системами обеззараживания транспортных средств. Также здесь расположены кабинеты амбулаторного приема пациентов и предрейсового осмотра водителей, комнаты хранения медикаментов, сбора и дезинфекции медицинских отходов, другие служебные и подсобные помещения.

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На втором этаже находятся гардероб медиков и водителей, уборные и душевые, комната психологической разгрузки, служебные кабинеты, комнаты отдыха, конференц-зал и др. В здании установлено новейшее оборудование.

Подстанция рассчитана на восемь бригад скорой помощи. Здесь будут трудиться более 100 человек.

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В учебно-методическом классе врачи смогут не только посещать теоретические занятия, но и отрабатывать необходимые практические навыки на специальных манекенах — например, проведение сердечно-легочной реанимации, интубацию трахеи, катетеризацию периферических и центральных вен.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Сернурском районе Марийской Республики

Он будет оказывать медицинскую помощь 521 жителю из 6 населённых пунктов:

— с. Зашижемье,

— деревни Ахматенер, Большое Онучино, Малое Онучино, Соловьево и Ошеть.

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Общая стимость объекта составила более 6,5 млн. рублей. Построен медицинский центр в селе Зашижемье. В помещении есть кабинеты персонала, фельдшера-акушера, процедурный кабинет, кладовка для медикаментов, подсобное помещение, санузел и теплогенераторная.

Сразу со дня открытия в ФАПе началась вакцинация от коронавируса.

В Зеленогорском районе Санкт-Петербурга капитально отремонтирована поликлиника

В марте прошлого года детское отделение получило новый четырёхэтажный корпус.

Здание построили в 1903-1905 годах. Его реконструировали в 2006 году, в 2020-м здание капитально отремонтировали с использованием технологии «вентилируемый фасад».

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Медучреждение обслуживает около 19 тыс. жителей города Зеленогорска, поселков Репино, Комарово, Ушково, Серово, Молодежное, Смолячково. Там есть участковая терапевтическая служба, работают врачи-специалисты, рентгеновский кабинет, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, кабинет физиотерапии, кабинет ЛФК, отделение дневного стационара на 26 коек.

Также там открыт районный центр здоровья с кабинетом помощи в отказе от курения. На территории находится и подразделение скорой медицинской помощи.

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В поликлинике № 69 открыты два кабинета вакцинации. Пропускная способность пункта — 200 человек в день. По социальным показаниям врачи поликлиники делают прививку мобильными бригадами на выездах.

Переболевших КОВИД людей приводят в порядок в отделении восстановительного лечения. Там оборудовали 95 коек для круглосуточного пребывания пациентов. Кроме этого, с 15 февраля там можно сделать прививку от коронавируса в пункте вакцинации против КОВИД.

Восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов начали работу в Курской области

В 7 районах Курской области прошли лицензирование 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые построены в прошлом году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В ФАПы закуплено новое оборудование — дефибрилляторы, глюкометры и аппараты ЭКГ, сообщает региональный комитет здравоохранения.

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Махновский ФАП в Суджанском районе открылся в конце января 2021 года. Он обслуживает 1 138 человек из двух населённых пунктов.

Верхнелюбажский ФАП в Фатежском районе заработал в начале февраля этого года, в зоне его обслуживания 15 сёл и деревень. Выездной врач здесь принимает пациентов два дня в неделю. Ведётся работа по привлечению фельдшера для деятельности на постоянной основе, в том числе в рамках программы «Земский фельдшер».

Начали приём жителей в Постояновском ФАПе в Тимском районе, Любицком и Быковском ФАПах в Курчатовском районе, Больше-Бутырском ФАПе в Мантуровском районе. В начале марта открылся Нижне-Деревенский ФАП в Льговском районе. Готов к приёму пациентов и Кульбакинский ФАП в Глушковском районе, он будет обслуживать 1 227 человек из 3 населённых пунктов.

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В прошлом году в Курской области построили 15 ФАПов. Все они прошли процедуру лицензирования и готовы к работе.

В 2021 году в нашем регионе возведут ещё 34 ФАПа и 3 офиса врача общей практики в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Поликлиника Липецкой областной клинической больницы открылась после ремонта

В обновлённой консультативной поликлинике ЛОКБ прием ведут 30 врачей по 19 специальностям. Количество посещений составляет 600-650 человек в смену.

На ремонт поликлиники, который начался год назад, израсходовано около 15 миллионов рублей, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. В рамках проекта «Бережливое производство» была создана новая модель регистратуры, а также осуществлена организация доступной среды. Для наиболее полного удовлетворения запросов пациентов провели опрос свыше 500 человек и получили около 1000 предложений. Все они учтены в процессе ремонта и внедрения бережливых технологий.

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

В холле учреждения пациентов встречает новая приёмно-информационная зона. Для удобства обслуживания населения, в том числе для инвалидов установлена специальная административная стойка. С учетом эргономики по системе 5S изменились рабочие места регистраторов, ведение документации теперь будет осуществляться ими в электронном виде, а это значит, что и время ожидания у стойки регистратора для пациента займет несколько минут.

Кроме того, расширилась регистратура, теперь в ней шесть окон. И при необходимости есть возможность добавления дополнительных пунктов обслуживания и разделения потоков пациентов по ОМС и ДМС. Также в учреждении полностью осуществлен переход на электронные направления в работе: оптимизировано движение медицинской документации, внедрены электронные амбулаторные карты, электронная форма договора по ДМС, платным услугам, ЛИС (анализы), результаты обследований.

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Для повышения информированности посетителей разработана новая навигация, установлен инфокиоск с полным набором информации для пациента вплоть до адресов аптек и маршрутов автобусов. Ориентировать, а в некоторых случаях сопровождать пациента, будет администратор зала. Удобное расположение инфомата и помощь администратора позволят избежать очереди пациентов. Любой посетитель поликлиники при необходимости с помощью сотового телефона может связаться напрямую с главным врачом медицинского учреждения.

В лечебном учреждении позаботились и о комфортных условиях для пациентов. В зале ожидания работает система кондиционирования, достаточное количество мягких сидячих мест, кулеры с водой, телевизор, детский уголок, зарядные устройства для сотовых телефонов.

В Хомском районе Сахалинской области открылась сельская врачебная амбулатория в Чапланово

Раньше амбулатория в Чапланово ютилась в маленьком здании 1960-х годов постройки. Теперь медицинское учреждение получило просторный дом площадью более 250 м2.

В Чапланово живут более 1100 человек. Амбулатория также обслуживает близлежащие села: Бамбучки, Пятиречье, Чистоводное, Ожидаево, Пожарское. Летом число обращений значительно увеличивается — становится больше туристов и дачников. Также медицинская помощь иногда требуется пострадавшим в ДТП — вдоль села пролегает федеральная трасса.

© sakhalin.gov.ru

— Новая амбулатория имеет все необходимые для работы помещения. Процедурный и прививочный кабинеты, отдельные кабинеты для приема педиатра, терапевта, стоматолога. Есть аптечный пункт, регистратура, два санузла, один из них оборудован для маломобильных пациентов, — рассказала главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

Медицинскую помощь взрослым и маленьким сельчанам оказывают врач-терапевт, стоматолог, фельдшер, две медсестры. В амбулатории проводят вакцинацию, диспансеризацию, профосмотры. Имеется дневной стационар — здесь пациент может сделать уколы или пройти другие процедуры и после спокойно отправиться домой.

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

За последние годы на островах появились десятки новых сельских медицинских пунктов. В этом году строятся амбулатории в сёлах Чапаево, Восток, Ильинское, Первомайское, Ныш, а также ФАПы в селах Поречье, Покровка, Вал.

В Татарске Новосибирской области открыт центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкопомощи — структурное подразделение Татарской районной больницы, оснащенное современным диагностическим оборудованием, которое позволяет на ранних стадиях выявить злокачественные новообразования и своевременно начать лечение.

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ЦАОП оснащен аппаратами МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, цифровым маммографом, цифровым рентгендиагностическим комплексом, комплектом видеоэндоскопического оборудования, в центре есть собственная современная диагностическая лаборатория. В дневном стационаре ЦАОПа пациенты будут проходить курсы химиотерапии. Общая стоимость оборудования — более 220 миллионов рублей. На капитальный ремонт помещений центра из регионального бюджета выделено 29 миллионов рублей.

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Как отметил главный врач районной больницы Евгений Пендюк, центр амбулаторной онкологической помощи в Татарске — межрайонный: «Получить медицинскую помощь у нас могут также жители пяти соседних районов: Усть-Таркского, Чистоозерного, Чановского, Кыштовского и Венгеровского».

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Верх-Черга Республики Алтай

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Верх-Черга Шебалинского района в рамках реализации проекта «Здравоохранение».

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Строительство стартовало в прошлом году, в этом ФАП начал принимать пациентов. Он будет обслуживать более 200 человек, среди которых 54 — дети. На базе ФАПа работает фельдшер, пациентам будут оказывать первичную медико-санитарную помощь.

Здесь находится кабинет фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, а также зал ожидания, помещение для персонала, для хранения лекарственных средств и инвентаря.

В Белове Кемеровской области открылся диагностический центр

В Белове открылся диагностический центр городской больницы № 1. До этого капитальный ремонт в здании не проводился более 20 лет.

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В Белове проживают почти 127 тысяч человек, и современный диагностический центр был необходим городу. Его открытие позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания, повысит доступность первичной помощи. На ремонт и оснащение центра из областного бюджета направили около 53 миллионов рублей.

Капремонт начался в октябре 2020 года. Строители привели в порядок фасад здания, заменили системы тепло-, водо-, электроснабжения. После модернизации расширился и функционал центра. Теперь здесь есть женская консультация, в дальнейшем планируется оборудовать комнату ожидания с игровой зоной для детей.

© diixl9cp8qxse.cloudfront.net

© diixl9cp8qxse.cloudfront.net

В отделении диагностики установлены фиброгастроскоп, фиброколоноскоп и аппарат ФГДС, также здесь будет проводиться забор биопсии. В отделении лучевой диагностики работают два аппарата УЗИ экспертного класса, с помощью которых онколог сможет своевременно диагностировать заболевания и назначать лечение. В течение года запланирована установка цифрового рентгенологического аппарата.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS и artal.

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https://sakhali...295a0aceecc0aae

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https://altai-r...-archive/37381/

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