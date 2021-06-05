Компания «Северсталь» приобрела новые отечественные локомотивы

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Цех подвижного состава ЧерМК получил два новых локомотива ТЭМ18ДМ. Программа по обновлению техники цеха рассчитана на 10 лет. До 2030 года будет закуплено 73 локомотива и 183 единицы спецподвижного состава.

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На шахту «Воргашорская» поступил новый дизель-генераторный вагонотолкатель. Эта машина предназначена для маневровых работ на промплощадке предприятия.