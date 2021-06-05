Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Компания «Северсталь» приобрела новые отечественные локомотивы

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/G5BgLXKhKpE

Цех подвижного состава ЧерМК получил два новых локомотива ТЭМ18ДМ. Программа по обновлению техники цеха рассчитана на 10 лет. До 2030 года будет закуплено 73 локомотива и 183 единицы спецподвижного состава.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/oI1QG3s2Lok

На шахту «Воргашорская» поступил новый дизель-генераторный вагонотолкатель. Эта машина предназначена для маневровых работ на промплощадке предприятия.

Вологодская область, Коми, Брянская область, Свердловская область, Северсталь, Воркутауголь, ЧерМК, Брянский машиностроительный завод, БМЗ, ПромТехТранс, локомотивы, тепловозы, ТЭМ18ДМ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,