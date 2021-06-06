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Транспорт и логистика

В Курской области на пригородный маршрут вышел новый дизельный пассажирский поезд РА3 «Орлан»

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С 5 февраля новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан» заменил рельсовый автобус РА-2 на направлнии Курск-Глушково.

РА-3 — это современный комфортабельный дизель-поезд, способный развить скорость до 120 км/ч. Запущенный АО «Центральная ППК» двухвагонный рельсовый автобус рассчитан на 133 посадочных места, в нём созданы все условия для удобного перемещения пассажиров. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и оборудовано светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления и универсальные санитарные комнаты. Стоимость поездки на маршруте для пассажиров не изменится.Мы планируем во второй

Подвижной состав абсолютно современный. Модель сделана в соответствии с новым техническим регламентом, который подразумевает усовершенствованную систему безопасности", — рассказал Максим Дьяконов, генеральный директор АО «Центральная ППК».

Даже с учетом пандемии в прошлом году, 1 млн 400 тысяч пассажиров воспользовались пригородным железнодорожным транспортом. Он традиционно является удобным и всепогодным видом транспорта.

«Поезд начнет курсировать по маршруту Курск-Глушково. Надеемся, что куряне оценят комфорт. Подвижной состав абсолютно современный. Модель сделана в соответствии с новым техническим регламентом, который подразумевает усовершенствованную систему безопасности», — рассказал Максим Дьяконов, генеральный директор АО «Центральная ППК».

 © sun9-31.userapi.com

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Источник: https://vk.com/wall-155298489_202766

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