В Курской области на пригородный маршрут вышел новый дизельный пассажирский поезд РА3 «Орлан»
С 5 февраля новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан» заменил рельсовый автобус РА-2 на направлнии Курск-Глушково.
РА-3 — это современный комфортабельный дизель-поезд, способный развить скорость до 120 км/ч. Запущенный АО «Центральная ППК» двухвагонный рельсовый автобус рассчитан на 133 посадочных места, в нём созданы все условия для удобного перемещения пассажиров. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и оборудовано светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления и универсальные санитарные комнаты. Стоимость поездки на маршруте для пассажиров не изменится.Мы планируем во второй
Подвижной состав абсолютно современный. Модель сделана в соответствии с новым техническим регламентом, который подразумевает усовершенствованную систему безопасности", — рассказал Максим Дьяконов, генеральный директор АО «Центральная ППК».
Даже с учетом пандемии в прошлом году, 1 млн 400 тысяч пассажиров воспользовались пригородным железнодорожным транспортом. Он традиционно является удобным и всепогодным видом транспорта.
«Поезд начнет курсировать по маршруту Курск-Глушково. Надеемся, что куряне оценят комфорт. Подвижной состав абсолютно современный. Модель сделана в соответствии с новым техническим регламентом, который подразумевает усовершенствованную систему безопасности», — рассказал Максим Дьяконов, генеральный директор АО «Центральная ППК».
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