На месторождении в Красноярском крае запущена новая отечественная буровая установка

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В 2020 г. на объекте строительства скважин Куюмбинского месторождения (Красноярский край) введена в эксплуатацию буровая установка грузоподъемность 320 метрических тонн и глубиной бурения 5000 м производства АО «УСПК».

Конструктивной особенностью буровой установки является применение системы очистки бурового раствора закрытого типа (герметичного исполнения) для работы с раствором на углеводородной основе (РУО) марки «MudCube Х». Внедрение данной технологии позволяет исключить потери дорогостоящего раствора (РУО) после первой ступени очистки и снизить количество жидкой фазы в шламе. Система очистки бурового раствора закрытого типа марки «MudCube Х» является принципиально новым оборудованием и применяется в России впервые.

Другой особенностью БУ «УСПК БУ 320 ЭК» зав. № 035 является усовершенствованный насосный блок, который состоит из трех буровых насосов, что повышает надежность работы оборудования.

Справка

Буровая установка «УСПК БУ 320 ЭК» предназначена для глубокого эксплуатационного кустового и разведочного бурения скважин на нефть и газ с вертикальным направлением ствола скважины, вертикальным направлением ствола скважины с наклонным окончанием и вертикальным направлением ствола скважины с горизонтальным участком, турбинным и/или роторным способами в электрифицированных и не электрифицированных районах. Отвечает требованиям ТР ТС 010/2011.

Основные принципиальные технические показатели буровой установки.

электрический частотно-регулируемый привод переменного тока; цифровая система управления; эшелонное расположение блоков и привышенных сооружений в блочно-модульном исполнении максимальной заводской готовности; вышка с открытой передней гранью, адаптированная для работы с верхним силовым приводом (далее по тексту — СВП); перемещение блоков по направляющим на колесах в пределах кустовой площадки, за исключением, приемного моста (для стеллажей и горизонтальной части приемного моста).



Условная глубина бурения 5000 метров, допускаемая нагрузка на крюке 320 тонн в соответствии с ГОСТ 16293-89