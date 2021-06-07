Компания НПП «Доза» поставила для АЭС в Китае аппаратуру радиационных измерений и контроля

© tass.ru

ПП «Доза» осуществило разработку и поставку первой партии оборудования радиационного контроля для демонстрационного проекта IV поколения Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) — ядерного реактора CFR-600 в округе Сяпу в провинции Фуцзянь. В состав поставки вошли собственные разработки предприятия:

Установки для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ;

Радиометрические установки УДИ-1Б;

Установки для измерений объемной активности радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б;

Портативный расходомер-пробоотборник газоаэрозольных смесей ПВП-06.

Строительство демонстрационного быстрого натриевого реактора CFR-600 началось в конце 2017 года. Мощность реактора составит 1500 МВт тепловой мощности и 600 МВт электроэнергии. Ввод намечен на 2024 год. Этот проект считается одним из крупнейших национальных проектов в области ядерной науки и технологии. Он имеет большое значение для замыкания ядерного топливного цикла и будет способствовать развитию атомной энергетики в Китае.

© tass.ru

Установки отвечают всем требованиям современных международных стандартов, обладают продвинутым встроенным программным обеспечением, позволяющим заказчику настраивать установки под решаемые задачи. Метрологические характеристики установок по большинству параметров превосходят характеристики аналогов, предлагаемых на международном рынке.

В соответствии с пожеланиями заказчика оборудование полностью адаптировано к требованиям китайского рынка. Гравировка на корпусах приборов и установок выполнена на китайском языке.

© tass.ru

НПП «Доза» — один из ведущих производителей оборудования радиационного контроля в Москве. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира, сегодня ее автоматизированные системы работают уже на семи зарубежных АЭС. Теперь они будут контролировать и работу демонстрационного быстрого натриевого реактора CFR-600 — одного из крупнейших национальных проектов Китая в области ядерной науки и технологии.

«За последние годы благодаря увеличению номенклатуры продукции, широкому функционалу и надежности производимого оборудования, предприятию удалось существенно расширить географию поставок. Мы приобрели хороших долгосрочных партнеров в Европе, Азии и Южной Америке. В прошлом году оборудование нашего производства было отгружено в Боливию. Наша научно-производственная база позволяет выпускать новые изделия с применением передовых технологий и научных открытий и успешно конкурировать с зарубежными производителями оборудования и систем радиационного контроля», — рассказал генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.

http://www.doza...t_us/news/6858/