Обзор новой и реконструированной инфраструктуры энергетики и коммунального хозяйства

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Центральную водогрейная котельная города Воркуты (ЦВК), обеспечивающая горячей водой и теплом центральную часть города, переведена на природный газ. Строительство газпровода и газораспределительной станции выполнили ПАО «Газпром» и ПАО «Т Плюс».

ЦВК, ранее работавшая на мазуте, теперь подключена к газотранспортной системе и обеспечена бесперебойными поставками экологически чистого энергоносителя — природного газа. Для этого «Газпром» построил газопровод-отвод, газораспределительную станцию (ГРС) «Воркута-1» производительностью 94 тыс. куб. м газа в час и межпоселковый газопровод от ГРС до ЦВК. ПАО «Т Плюс» (собственник ЦВК) модернизировало оборудование котельной и обеспечило возможность использования природного газа. В результате повышена надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения центральной части Воркуты, улучшена экологическая обстановка в городе.

Переход на природный газ повысит уровень жизни населения, в первую очередь, повысит экологичность, принесет новые технологии и, конечно, обновит инфраструктуру Воркуты и всей республики. Слаженная работа газовиков и энергетиков позволила в кратчайшие сроки перевести на газ ЦВК, не за горами — газификация ТЭЦ-2.

«Такая возможность появилась благодаря тому, что были построены магистральные газопроводы „Бованенково-Ухта“ и „Ухта-Торжок“ для подачи газа с месторождений полуострова Ямал», — отметил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. — «Это дает возможность газифицировать северные территории Республики Коми. И первый объект — газоснабжение города Воркуты. Мы еще продолжим работу. Нам необходимо построить газопровод-отвод и вторую газораспределительную станцию».

В настоящее время «Газпром» продолжает строительство еще ряда объектов для газификации города. Речь идет о газопроводе-отводе и ГРС «Воркута-2», межпоселковом газопроводе от ГРС к ТЭЦ-2, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией Воркутинский энергоузел. Здесь природный газ будет использоваться вместо угля.

ПАО «Т Плюс» завершает модернизацию оборудования ТЭЦ-2, что позволит ей перейти на новый энергоноситель и повысить эффективность энергоснабжения Воркуты.

Для повышения надежности газоснабжения межпоселковые газопроводы к ТЭЦ-2 и ЦВК будут закольцованы между собой.

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Справка:

В августе 2020 года «Газпром» и Республика Коми подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021-2025 годы.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме около 17,5 млрд руб. — это в 2,3 раза превышает уровень вложений в 2016-2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Республики Коми в 2021-2025 годах оценивается в 20,5 млрд руб.

«Газпром» направит средства на строительство в регионе 18 межпоселковых газопроводов протяженностью 323,5 км, сооружение и реконструкцию почти 113 км газопроводов-отводов, семи газораспределительных станций, а также объектов газоснабжения Сыктывкарского промышленного узла.

В результате будут созданы условия для газификации 27 населенных пунктов в Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Вымском районах и муниципальных образованиях Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 393 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8 тыс. домовладений, 25 котельных и предприятий.

В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации региона в 2016-2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации республики составил 45,6%. Планируется, что в результате реализации новой программы он будет увеличен до 57,7%. В том числе в сельской местности вырастет в два раза.

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Энергоблок № 4 Калининской АЭС включен в сеть после завершения ремонтных и модернизационных работ.

22 августа 2020 г. энергоблок № 4 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового капитального ремонта. В ходе ремонта были проведены регламентные работы по перегрузке и отгрузке ядерного топлива, контроль состояния металла корпуса реактора, ремонт теплообменного оборудования. В машинном зале выполнен ремонт турбины и генератора, а также большой комплекс работ на насосном оборудовании.

Помимо типового перечня операций на энергоблоке реализовано порядка 19-ти работ, связанных с модернизацией оборудования и систем, направленных на повышение безопасности и надежности работы энергоблока, экономической эффективности его эксплуатации. Самые значимые среди них — замена элементов маслосистемы циркуляционного насоса и модернизация внутрикорпусных устройств подогревателя низкого давления, что позволит улучшить водно-химический режим второго контура и повысить экономическую эффективность эксплуатации блока.

Все работы выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и «Атомэнергоремонта». В общей сложности на блоке было задействовано более 2000 человек.

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Свердловский филиал Т Плюс модернизировал дымовую трубу Гурзуфской котельной, отслужившую более двадцати лет. На выполнение этих работ компания направила 11 млн рублей.

Новая труба высотой 51 метр выполнена из коррозионностойкого материала — стеклопластика. Конструкция состоит из семи звеньев, оборудована светофорной площадкой и примерно вполовину легче демонтированного металлического аналога, что существенно снизит нагрузку на каркас котла.

Для установки дымовой трубы на площадку привлекались монтажники-верхолазы, промышленные альпинисты, кран с большой грузоподъёмностью и вылетом стрелы более 60 метров. Работы по демонтажу и монтажу оборудования проведены в стесненных для спецтехники условиях — вблизи котельной расположены жилые и административные здания, проезжая часть.

Всего на Гурзуфской котельной было заменено три из четырех дымовых труб. Две энергетики обновили в 2019 году, еще одну — в 2020 году.

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Модернизировано коммутационное оборудование крупного питающего центра Курской области.

Компания «Россети ФСК ЕЭС» полностью обновила парк выключателей напряжением 330 кВ на подстанции «Железногорская» — узловом питающем центре Курской области. В результате значительно повышена надежность выдачи мощности Курской АЭС и электроснабжения МГОКа, а также других крупных промышленных предприятий региона. Инвестиции в проект составили 287 млн рублей.

На подстанции установлены 8 элегазовых выключателей, которые заменили устаревшие воздушные аналоги. Новое оборудование пожаро- и взрывобезопасно, не требует постоянного ремонтного обслуживания. Управление такими аппаратами осуществляется в автоматическом режиме с рабочего места дежурного диспетчера.

Выключатели являются одним из видов основного коммутационного оборудования подстанции. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги.

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На Саратовской ТЭЦ-2 введен в эксплуатацию блок нового водогрейного котла.

Саратовский филиал «Т Плюс» ввел в промышленную эксплуатацию новый водогрейный газо-мазутный (КВГМ) котел мощностью 120 Гкал.

Общая стоимость реализации проекта составила 380 млн рублей. Целью строительства был вывод из эксплуатации устаревшего и физически изношенного оборудования. Новое оборудование позволит повысить качество теплоснабжения объектов Заводского района Саратова. К модернизации и повышению энергоэффективности теплоэлектроцентрали энергетики приступили в прошлом году. Тогда был демонтирован старый котел и начато строительство нового водогрейного оборудования.

Мощность нового котла больше предыдущего на 20%. Оборудование полностью автоматизировано и работает без присутствия оперативного персонала. Управление процессами ведется с главного щита Саратовской ТЭЦ-2. Благодаря использованию новых и современных технологий котел гораздо экономичнее своего предшественника. Новое конструктивное решение по утилизации топочных газов в конвективной части водогрейного котла позволит уменьшить количество его чисток за сезон.

Саратовская ТЭЦ-2 была построена в 1955 году. Основная деятельность предприятия — производство электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность станции — 109 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность — 363,5 Гкал/ч.

Из них турбоагрегаты- 243,5 Гкал. ПТВМ-120 Гкал.

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«Россети ФСК ЕЭС» завершила проект технического переоснащения подстанции 220 кВ «Мотордеталь» — главного питающего центра заволжского района города Костромы.

Модернизация оборудования позволит повысить надежность электроснабжения 57 тысяч жителей района, промышленных предприятий и социально-бытовых объектов города.

На подстанции введено в работу новое закрытое распределительное устройство 10 кВ. Оно оснащено вакуумными выключателями, системой сбора и передачи информации, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. В конструкции предусмотрены резервные ячейки для присоединения новых потребителей. Также были значительно модернизированы трансформаторы. Все работы выполнялись в условиях действующей подстанции без снижения надежности Костромской энергосистемы. Инвестиции в проект составили более 188 млн рублей.

Новое силовое оборудование произведено в России. Обладает высоким ресурсом эксплуатационной надежности, управляется с рабочего места дежурного диспетчера, не требует постоянного обслуживания. Срок службы составляет не менее 30 лет.Мощность подстанции 220 кВ «Мотордеталь» составляет 300 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность энергообеспечения Заволжского района Костромы, где проживает более 57 тыс. человек, а также транзитных перетоков мощности в центральные районы Костромской области и восточные районы Ярославской области.

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Введен в эксплуатацию объект для теплоснабжения жилых микрорайонов на ТОР «Большой Камень» в Приморье.

Корпорация развития Дальнего Востока получила разрешение на ввод в эксплуатацию центрального теплового пункта (ЦТП-12), который построен на ТОР «Большой Камень» для обеспечения теплом микрорайона «Шестой», где возводятся 25 домов на 1100 квартир для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда».

В состав полностью автоматического ЦТП-12 мощностью 8,8 Гкал/час входит комплекс устройств с тепловыми энергоустановками, которые присоединены к магистральной тепловой сети, а также система управления режимами теплопотребления и оборудование для перемещения тепловой энергии потребителю.

Для строительства данного объекта инфраструктуры потребовалось решить ряд вопросов, связанных со сложными геологическими условиями и неучтенными городскими сетями.

В целях полноценного функционирования объекта также выполнено строительство теплотрассы протяженностью 2,18 километра, которая соединяет центральные тепловые пункты и котельную в городе Большой Камень. Подача электроэнергии на ЦТП-12 осуществлена от подстанции 110 кВ «Топаз» и подстанции 110 кВ «Бероговая-1» по договорам с Приморскими электрическими сетями (филиал АО «ДРСК»), водоснабжение выполняется по договору с КГУП «Приморский Водоканал».

Создаваемые на ТОР «Большой Камень» объекты теплоснабжения необходимы для обеспечения теплоэнергией жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый», «Садовый» и «Нагорный». В общей сложности до 2023 года в Большом Камне будет введено более 6 000 квартир, что позволит полностью обеспечить потребности ООО «ССК «Звезда» в жилье для работников.

Важно отметить, что в апреле 2020 года Правительством РФ утверждён план комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень Приморского края, важнейшими разделами которого являются развитие инфраструктуры ТОР «Большой Камень» и проектов якорных резидентов — ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» и АО «Дальневосточный завод «Звезда». Большой Камень стал третьим по счету городом на Дальнем Востоке, мероприятия по развитию которых утверждены на федеральном уровне и имеют общегосударственное значение. Планом предусматривается реализация 101 мероприятия по территориальному планированию города, реализации мер по привлечению частных инвестиций и развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению и развитию городской инфраструктуры в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры и благоустройства, жилья, транспортной инфраструктуры, развитию инфраструктуры ТОР «Большой Камень». Утвержденный план направлен на повышение привлекательности города для его жителей, приезжающих специалистов и членов их семей, бизнеса, а также синхронизации сроков развития инфраструктуры города со строящейся инфраструктурой ТОР «Большой Камень», включая инфраструктурное обеспечение жилых домов, возводимых для сотрудников судостроительного комплекса.

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В Костроме переход ЛЭП через Волгу засиял цветами российского триколора.

Это стало подарком энергетиков «Россети Центр» городу к 100-летию принятия плана ГОЭЛРО.На 80-метровых опорах ЛЭП по обеим сторонам реки установили 1 092 энергоэффективных светодиодных светильника.⠀Напомним, «Россети Центр» завершили создание «умного» уличного освещения в Костроме. Проект — крупнейший в истории региона, работы охватили 700 улиц Костромы, 16 городских парков и скверов.⠀В рамках проекта: Заменено около 11,5 тысяч ртутных и натриевых газоразрядных уличных светильников на современные светодиодные; Внедрена новая автоматизированная система управления наружным освещением.

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Источники:

https://www.ros...kompanii/36067/

https://www.tpl...koi-kotelnoi-t/

https://adm.rku...mats=50&page=16

https://www.tpl...ju-novyi-vodog/

http://kostroma...0/14/27206.html

https://erdc.ru...-bolshoy-kamen/

https://vk.com/...l-55815832_2407