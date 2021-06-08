В Анголу доставлена партия вакцины «Спутник V»

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30 мая 2021 г. в Республику Ангола доставлена партия вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 777-31H(ER)» номер A6-ECQ авиакомпании «Эмирейтс» в ливрее Экспо 2020 — Mobility Livery (Blue), совершивший перелет из Дубаи рейсом EK793, приземлился в международном аэропорту Кватро Феверейро Луанды в 12:35 по местному времени (14:35 мск, 11:35 utc) и доставил 25,000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских препаратов и расходных материалов для диагностики и лечения коронавируса.

Финансирование контракта на поставку вакцины с Министерством здравоохранения Республики и доставку груза из России в Анголу обеспечила российская компания «Алроса». В аэропорту Луанды вакцина была торжественно передана Министерству здравоохранения Анголы. Вторая партия из 25 тыс. доз прибудет в Луанду в течение месяца. Ранее сообщалось о доставке в Анголу первой партии российской вакцины «Спутник V».

«С момента своего основания «Алроса» сохраняет приверженность высочайшим стандартам социальной ответственности. Мы уделяем первоочередное внимание защите окружающей среды и поддержке местных сообществ в регионах присутствия. Каждый год «Алроса» выделяет миллионы долларов на социальные, экологические и благотворительные программы там, где добывает алмазы. На протяжении многих лет «Алроса» тесно сотрудничает с коллегами из Анголы, является акционером и техническим партнером крупнейшего ангольского алмазодобывающего предприятия, ГРО «Катока». В трудные времена мы стремимся поддерживать наших партнеров. Поэтому в этом году мы организовали и профинансировали поставку вакцины от коронавируса из РФ в Республику Ангола», — прокомментировал заместитель генерального директора «Алроса».

Видео

Видео прибытия вакцины Angola recebe mais de 25 mil doses da vacina Sputnik V,

В среду 3 марта 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Ангола. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Республика Ангола стала 40-й страной и 6-м государством Африки, одобрившим применение российской вакцины «Спутник V».

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