В Амурской области запущена первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода

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Сегодня в режиме телемоста состоялась торжественная церемония запуска в работу первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) — одного из самых мощных в мире. Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли.

Амурский ГПЗ расположен рядом с г. Свободным Амурской области и станет основным предприятием центра глубокой переработки газа на Дальнем Востоке. Проектная мощность ГПЗ — 42 млрд куб. м газа в год. На завод по газопроводу «Сила Сибири» поступает многокомпонентный газ Чаяндинского месторождения (Якутия), в дальнейшем газ также будет поступать с Ковыктинского месторождения (Иркутская область).

Базовый принцип, который был изначально заложен в проект, — переработка поступающего по «Силе Сибири» многокомпонентного газа должна осуществляться на территории Российской Федерации.

Работы по строительству первой технологической линии Амурского ГПЗ завершены четко в намеченные сроки. Запуск следующих пяти линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по «Силе Сибири». С 2025 года ГПЗ выйдет на полную проектную мощность. Общая стоимость проекта строительства всех технологических линий и сопутствующей инфраструктуры Амурского ГПЗ 11,4 млрд евро (более 1 триллиона рублей по текущему курсу валют).

Продукция Амурского ГПЗ — товарный газ (метан) и выделенные из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей компоненты. С помощью самого современного оборудования и передовых криогенных технологий при полной загрузке здесь будет выпускаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. Основным потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ будет Амурский газохимический комплекс (совместный проект СИБУРа и Sinopec).

Одним из основных продуктов Амурского ГПЗ является гелий. Это крайне востребованный элемент для высокотехнологичных отраслей промышленности. По объему производства гелия — 60 млн куб. м в год — Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым объектом логистической инфраструктуры доставки гелия на международный рынок станет гелиевый ХАБ в районе Владивостока, который будет запущен в работу в ближайшее время.

© gazprom.ru

© gazprom.ru

© www.gazprom.ru

В стратегии развития «Газпрома» переработка газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью занимает все более значимое место. После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность доля переработки в общем объеме выручки, как и прибыль компании, существенно вырастут. Это позволит сбалансировать влияние ценовой конъюнктуры на бизнес «Газпрома» и повысить экономическую эффективность всего масштабного производственного комплекса компании.

Амурский ГПЗ ­- одно из самых современных и высокотехнологичных производств в мире. График строительства был предельно жестким. От первой сваи до пуска — менее шести лет. За это время выполнен беспрецедентный объем работ. Сегодня Амурский газоперерабатывающий завод запущен в работу и стал неотъемлемой частью единой производственной системы «Газпрома».

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© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

Справка

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Инвестором, заказчиком и эксплуатирующей организацией Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» (Группа СИБУР). Поставщиком основного технологического оборудования для криогенного разделения газа является немецкая компания Linde. Для оснащения завода также используется продукция российских машиностроителей. В частности, в Санкт-Петербурге впервые в России освоено производство спиральновитых теплообменников (необходимы для рекуперации тепла азотно-гелиевой смеси в технологическом процессе производства гелия Амурского ГПЗ).

К реализации проекта было привлечено порядка 1000 поставщиков оборудования и свыше 500 подрядных организаций. На площадке Амурского ГПЗ в настоящий момент занято порядка 35 тыс. строителей. Количество постоянных рабочих мест на предприятии составит около 3 тысяч.

В декабре 2019 года была завершена сделка по организации проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ на общую сумму 11,4 млрд евро. Финансирование предоставляют 22 банка из Европы, Азии и России (Газпромбанк (АО), Сбербанк России, Банк ВТБ, банк «Открытие» и ВЭБ.РФ). Сделка стала беспрецедентной в истории «Газпрома» и одной из крупнейших в Европе за последние годы.

Для возведения Амурского ГПЗ создана масштабная инфраструктура: 27 км подъездных автодорог, причал на р. Зее, порядка 40 км железнодорожных путей, три вахтовых поселка, которые также используются в сопутствующих инвестиционных проектах.

Выработку технологического пара, а также электроэнергии обеспечивает Свободненская теплоэлектростанция, введенная «Газпромом» в эксплуатацию весной 2021 года.

Развивается социальная инфраструктура региона. В г. Свободном возводится жилой микрорайон для работников Амурского ГПЗ, в том числе многоквартирные жилые дома, поликлиника, детский сад, школа, спортивный комплекс, Дом культуры с концертным залом и Дом детского творчества.

Чаяндинское месторождение — одно из крупнейших на Востоке России, базовое для формирования Якутского центра газодобычи. По размеру извлекаемых запасов газа относится к категории уникальных — 1,2 трлн куб. м. Проектная годовая производительность — 25 млрд куб. м газа. Введено в эксплуатацию в 2019 году.

Ковыктинское месторождение — крупнейшее на Востоке России по запасам газа, базовое для формирования Иркутского центра газодобычи. По размеру извлекаемых запасов газа относится к категории уникальных — 1,8 трлн куб. м. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год. Ведется обустройство месторождения на полное развитие.

Оба месторождения являются ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Поставки газа Чаяндинского месторождения по газопроводу начаты в 2019 году. В настоящее время ведется строительство участка от Чаяндинского до Ковыктинского месторождения.

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

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