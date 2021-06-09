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Новые заводы и цеха

В Амурской области запущена первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода

 © gazprom.ru

Сегодня в режиме телемоста состоялась торжественная церемония запуска в работу первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) — одного из самых мощных в мире. Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли.

Амурский ГПЗ расположен рядом с г. Свободным Амурской области и станет основным предприятием центра глубокой переработки газа на Дальнем Востоке. Проектная мощность ГПЗ — 42 млрд куб. м газа в год. На завод по газопроводу «Сила Сибири» поступает многокомпонентный газ Чаяндинского месторождения (Якутия), в дальнейшем газ также будет поступать с Ковыктинского месторождения (Иркутская область).

Базовый принцип, который был изначально заложен в проект, — переработка поступающего по «Силе Сибири» многокомпонентного газа должна осуществляться на территории Российской Федерации.

Работы по строительству первой технологической линии Амурского ГПЗ завершены четко в намеченные сроки. Запуск следующих пяти линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по «Силе Сибири». С 2025 года ГПЗ выйдет на полную проектную мощность. Общая стоимость проекта строительства всех технологических линий и сопутствующей инфраструктуры Амурского ГПЗ 11,4 млрд евро (более 1 триллиона рублей по текущему курсу валют).

Продукция Амурского ГПЗ — товарный газ (метан) и выделенные из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей компоненты. С помощью самого современного оборудования и передовых криогенных технологий при полной загрузке здесь будет выпускаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. Основным потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ будет Амурский газохимический комплекс (совместный проект СИБУРа и Sinopec).

Одним из основных продуктов Амурского ГПЗ является гелий. Это крайне востребованный элемент для высокотехнологичных отраслей промышленности. По объему производства гелия — 60 млн куб. м в год — Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым объектом логистической инфраструктуры доставки гелия на международный рынок станет гелиевый ХАБ в районе Владивостока, который будет запущен в работу в ближайшее время.

 © gazprom.ru

 © gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

В стратегии развития «Газпрома» переработка газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью занимает все более значимое место. После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность доля переработки в общем объеме выручки, как и прибыль компании, существенно вырастут. Это позволит сбалансировать влияние ценовой конъюнктуры на бизнес «Газпрома» и повысить экономическую эффективность всего масштабного производственного комплекса компании.

Амурский ГПЗ ­- одно из самых современных и высокотехнологичных производств в мире. График строительства был предельно жестким. От первой сваи до пуска — менее шести лет. За это время выполнен беспрецедентный объем работ. Сегодня Амурский газоперерабатывающий завод запущен в работу и стал неотъемлемой частью единой производственной системы «Газпрома».

 © gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

Справка

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Инвестором, заказчиком и эксплуатирующей организацией Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» (Группа СИБУР). Поставщиком основного технологического оборудования для криогенного разделения газа является немецкая компания Linde. Для оснащения завода также используется продукция российских машиностроителей. В частности, в Санкт-Петербурге впервые в России освоено производство спиральновитых теплообменников (необходимы для рекуперации тепла азотно-гелиевой смеси в технологическом процессе производства гелия Амурского ГПЗ).

К реализации проекта было привлечено порядка 1000 поставщиков оборудования и свыше 500 подрядных организаций. На площадке Амурского ГПЗ в настоящий момент занято порядка 35 тыс. строителей. Количество постоянных рабочих мест на предприятии составит около 3 тысяч.

В декабре 2019 года была завершена сделка по организации проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ на общую сумму 11,4 млрд евро. Финансирование предоставляют 22 банка из Европы, Азии и России (Газпромбанк (АО), Сбербанк России, Банк ВТБ, банк «Открытие» и ВЭБ.РФ). Сделка стала беспрецедентной в истории «Газпрома» и одной из крупнейших в Европе за последние годы.

Для возведения Амурского ГПЗ создана масштабная инфраструктура: 27 км подъездных автодорог, причал на р. Зее, порядка 40 км железнодорожных путей, три вахтовых поселка, которые также используются в сопутствующих инвестиционных проектах.

Выработку технологического пара, а также электроэнергии обеспечивает Свободненская теплоэлектростанция, введенная «Газпромом» в эксплуатацию весной 2021 года.

Развивается социальная инфраструктура региона. В г. Свободном возводится жилой микрорайон для работников Амурского ГПЗ, в том числе многоквартирные жилые дома, поликлиника, детский сад, школа, спортивный комплекс, Дом культуры с концертным залом и Дом детского творчества.

Чаяндинское месторождение — одно из крупнейших на Востоке России, базовое для формирования Якутского центра газодобычи. По размеру извлекаемых запасов газа относится к категории уникальных — 1,2 трлн куб. м. Проектная годовая производительность — 25 млрд куб. м газа. Введено в эксплуатацию в 2019 году.

Ковыктинское месторождение — крупнейшее на Востоке России по запасам газа, базовое для формирования Иркутского центра газодобычи. По размеру извлекаемых запасов газа относится к категории уникальных — 1,8 трлн куб. м. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год. Ведется обустройство месторождения на полное развитие.

Оба месторождения являются ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Поставки газа Чаяндинского месторождения по газопроводу начаты в 2019 году. В настоящее время ведется строительство участка от Чаяндинского до Ковыктинского месторождения.

 © www.gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

 © www.gazprom.ru

https://www.gaz...ia/2021/335498/

https://www.gaz...ia/2021/488545/

https://www.amu...-amurskogo-gpz/

Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2021/june/article530765/

Амурская область, Газпром, ГПЗ, Амурский ГПЗ, импортозамещение, оборудование российского производства
  • Нет аватара termometrix
    09.06.2117:07:56

    ©Видео с youtube.com

    #1233912
  • Human RS Human RS
    09.06.2118:01:33

    Если мне не изменяет память, этот мегапроект интересен еще и тем, что после завершения строительства всех шести технологических линий и выхода на полную мощность от завода помимо огромных налоговых отчислений в федеральный бюджет, объем выплат в бюджет Амурской области удвоит бюджет региона. Это сделает его финансово из дотационного регионом донором. А как мы знаем, список успешных регионов доноров пополняется у нас крайне медленно. А ведь будет еще и запуск строящегося рядом завода гиганта Амурского ГХК Сибура, это еще аналогично серьезно увеличит бюджет. Главное чтобы местные власти не разворовали большую часть, и сумели правильно распорядиться с пролившимся на регион дождём денег. В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вполне неплохо использовали нефтегазовые доходы.

    Отредактировано: Human RS~18:02 09.06.21
    #1233916
    • d-rs.livejournal.com d-rs
      09.06.2118:49:01

      А ещё на следующих этапах хорошо бы уйти от немцев (и французов в других проектах) в оборудовании.

      #1233924
  • Е.Юрий Е.Юрий
    09.06.2118:34:16

       

    Пиндосы сильно озаботились — ведь завод позволит сбить цены на гелий и лишить монополии доминирования на рынке помимо всей остальной продукции завода.

    Это по истине эпохальное событие для страны — поздравления всем нам.

    П.С. Опоздал на пару минут чтобы выложить статью — не жалею эта мне больше понравилась.)

    Отредактировано: Е.Юрий~18:36 09.06.21
    #1233920
    • Human RS Human RS
      09.06.2118:36:10

      П.С. Опоздал на пару минут чтобы выложить статью — не жалею эта мне больше понравилась.)

      Спасибо, я старался     Постепенно дополняю ее фотками и инфографикой, потом может еще добавлю, если что хорошее найдется.

      Отредактировано: Human RS~18:36 09.06.21
      #1233922
  • Akimich Akimich
    09.06.2118:52:34

    На Силе Сибири -этот завод, на СП1,2 — завод в Усть-Луге. Логичное предположение — в Анапе перед Турецким потоком. Ждем.

    #1233926
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