«КАМАЗ» выпустил троллейбус с увеличенным автономным ходом

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ПАО «КАМАЗ» представил новинку в ряду городского пассажирского электротранспорта — троллейбус КАМАЗ-65825 с увеличенным до 20 км автономным ходом.

Низкопольный троллейбус с индексом 62825 стал продолжением линейки электротранспорта КАМАЗ. По своему электрооборудованию он схож с электробусом КАМАЗ-6282, но отличается системой постоянного питания. Опытный образец троллейбуса был впервые продемонстрирован общественности в конце мая этого года на фестивале SPbTransportFest в Санкт-Петербурге.

В отличие от классического троллейбуса это транспортное средство оснащается накопителями энергии, позволяющими автономно передвигаться до 20 км, например, для обслуживания новых городских районов, в которых отсутствует контактная сеть. Это позволяет расширить маршрутную сеть, гибко её изменять и снизить затраты на инфраструктуру. Зарядка батарей происходит во время движения от контактной сети за 30 мин до 100% ёмкости.

Троллейбус КАМАЗ-62825 соответствует всем требованиям к качеству оказываемых услуг, комфорта пассажиров и доступной среды: низкий уровень пола, увеличенный проём средней двери, просторная накопительная площадка с мягкими упорами для стоячих пассажиров, комфортная пневмоподвеска. Транспортное средство оборудовано системой книлинг, которая позволяет наклонять кузов автобуса для удобной посадки и высадки пассажиров, механической аппарелью на средней двери для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальным местом крепления инвалидной коляски.

В салоне имеется кнопка связи с водителем, система информирования пассажиров, камеры видеонаблюдения и спутниковая навигация, система климат-контроля, USB-разъёмы для зарядки телефонов. Общая пассажировместимость — 85 человек, из них 34 места для сидения.

Троллейбус может развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать подъём до 12°, он оснащён асинхронным электродвигателем переменного тока мощностью 180 кВт. Номинальное напряжение постоянного тока составляет 550 В. Троллейбус — двухосный, задние колёса — ведущие. Батареи NMC (никель-марганец-кобальт) с универсальными характеристиками и продолжительным сроком жизни. Система рекуперации энергии при торможении позволяет возвращать часть потраченной энергии для вторичного применения. Остекление троллейбуса — тонированное вклеенное, лобовое стекло — панорамное, с электроподогревом по всей площади стекла. Водительское место — регулируемое, пневматическое.

Сейчас троллейбус КАМАЗ-62825 проходит сертификационные испытания для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в конце июня машина будет передана СПб ГУП «Горэлектротранс» на опытную эксплуатацию. По завершении тестовых работ в Санкт-Петербурге троллейбус будет отправлен на сертификационные испытания на полигон в Дмитрове. Серийное производство планируется начать в первом квартале 2022 года.