В Зимбабве доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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9 июня 2021 г. в Республику Зимбабве доставлена первая партия вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 777-31H(ER)» номер A6-EPO авиакомпании «Эмирейтс» (в оранжевой ливрее Экспо 2020), рейс EK713 из Лусаки, приземлился в международном аэропорту имени Р.Г.Мугабе Хараре в 16:46 по местному времени (в 17:46 мск, в 14:46 utc). Рейс доставил 25,000 доз вакцины «Спутник V».

Финансирование контракта на поставку вакцины с Министерством здравоохранения Республики и доставку груза из России в Зимбабве обеспечила компания «Алроса Зим», совместное предприятие с участием Алроса и Зимбабвийской Объединенной Алмазной Компании (ZCDC). В аэропорту Хараре вакцина была торжественно передана Министерству здравоохранения Зимбабве. Вторая партия из 25 тыс. доз прибудет в Хараре в течение месяца.

Последующие партии «Спутника V» будут закупаться через национальный фонд, находящийся под управлением министерства финансов и экономического планирования страны.

© clck.ru

© clck.ru

© clck.ru

«Эта вакцина прошла испытания, она работает в России. Она работает в других странах… Могу заверить представителей Алроса, что эта вакцина будет распространяться по мере необходимости. Хранение будет соответствовать стандартам; она будет храниться при температуре, которая необходима, поскольку у нас есть нужные помещения», сказал представитель Министерства здравоохранения.

«Член Совета по ответственной ювелирной практике, Международного алмазного совета и Совета по продвижению природных алмазов, «Алроса» неукоснительно следует самым высоким стандартам социальной ответственности и полностью отвечает строжайшим международным отраслевым требованиям. Поддержка местных сообществ в регионах присутствия — один из наших первоочередных приоритетов. Год за годом мы поддерживаем различные социальные, экологические и благотворительные программы там, где мы работаем. Совместное предприятие с ZCDC осуществляет поиск и ранние стадии геологоразведочных работ в Зимбабве с 2020 года. В это непростое время «Алроса Зим» передает вакцину от Covid-19 народу Зимбабве», — сказал заместитель генерального директора «Алроса».

Во вторник, 9 марта 2021 года, Управление по контролю за лекарственными препаратами Зимбабве выдало разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V».

Торжественная церемония передачи вакцины состоялась 11 июня 2021 года с участием первых лиц Зимбабве.

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