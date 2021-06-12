В Кабардино-Балкарии до четырех полос расширили 10 км трассы Р-217 «Кавказ»

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Досрочно завершен капитальный ремонт отрезка Куба-Таба — Псычох в Баксанском районе республики. Изначально планировалось, что объект будет готов в декабре 2021 года, однако подрядчик справился с задачей, более чем на полгода опередив график.

К концу 2021 года на территории Кабардино-Балкарии четырёхполосное движение по трассе «Кавказ» будет обеспечено от Куба-Табы до выезда из Аргудана — общая протяженность расширенных участков по основному направлению указанной дороги в КБР составит 68 км (общая длина трассы в границах региона — 110 км).

Работы здесь велись с октября 2019 года. За это время дорожники расширили земляное полотно и основание дорожной одежды. Земполотно усилили армирующей прослойкой из геотекстиля для увеличения несущей способности грунта. Всего на отрезке уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 23 см, включая геосетку. Сегодня участок полностью соответствует требованиям, предъявляемым к автодорогам II категории: ширина проезжей части составила 14 м, каждой полосы — по 3,5 м.

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— На объекте построили почти 5 км линий электроосвещения и установили более 11 км металлического барьерного ограждения. А в 2021 году на всем протяжении участка мы также устроим тросовое ограждение по оси проезжей части в рамках работ по обустройству, — сообщил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

Для пропуска сточных вод под дорогой устроили восемь водопропускных труб, а чтобы вода не угрожала населенному пункту, расположенному рядом с дорогой, установили ливневую систему с очистными сооружениями, свыше 7 км бортового камня, бетонные кюветы и быстротоки.

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В Куба-Табе устроили светофоры на съезде в Нижний Куркужин и на примыкании улицы Полевой. Для жителей села на улице Октябрьской устроили 3,5 км тротуаров с асфальтобетонным покрытием и пешеходным ограждением, а также восемь остановочных комплексов с автопавильонами. Между остановками смонтировали четыре светофора с кнопками вызова, а для маломобильных и слабовидящих граждан устроили пандусы и уложили тактильную плитку желтого цвета на пешеходных переходах и в зонах посадки. На съезде в село Куба установили транспортный светофор и электроосвещение.

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***На указанном участке расположено четыре двухполосных моста. В 2021-2022 годах сооружения также планируют расширить до четырех полос. В 2020 году соседний 13-километровый участок (км 423 — км 436) автодороги Р-217 под Баксаном расширен с двух до четырех полос движения. К концу 2021 года на территории Кабардино-Балкарии четырёхполосное движение по трассе «Кавказ» будет обеспечено от Куба-Табы до выезда из Аргудана — общая протяженность расширенных участков по основному направлению указанной дороги в КБР составит 68 км (общая длина трассы в границах региона — 110 км).

© cdn.rosavtodor.gov.ru