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В Сколково открылся инжиниринговый центр японской компании «ФАНУК»

 © sun9-59.userapi.com

В Сколково состоялось торжественное открытие российского инжинирингового Центра «ФАНУК» — глобального лидера в области систем ЧПУ, промышленной робототехники, высокоточных станков. Центр призван помочь в развитии, совершенствовании и реализации новых идей на промышленных предприятиях России в сфере роботизации, станкостроения, прецизионного литья, высокоточных фрезерных и электроэрозионных работ.

На 7 тыс. кв.м нового центра размещены демонстрационный зал с последними технологическими разработками компании, лаборатории, предусматривающие возможность предварительных тестирований продукции российских компаний, Академия «ФАНУК», оборудованная всем необходимым для организации учебного процесса. Кроме того, на территории центра будет демонстрироваться первый в России проект промышленного 5G-интернета — уникальной разработки специалистов Университета Сколтех при поддержке компании МТС. Объем инвестиций «ФАНУК» в создание инжинирингового центра составил более 1 млрд рублей.

Генеральный директор «ФАНУК» Россия Александр Яшкин подчеркнул, что новый центр открыт для всех участников рынка — робототехников, станкостроителей, инженеров, производственников, предпринимателей.

 © sun9-48.userapi.com
Источник: https://sk.ru/news/v-skolkovo-otkry...vyy-centr-yaponskoy-kompanii-fanuc/

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Москва, Сколково, ФАНУК
  • Нет аватара Сергей К.
    13.06.2100:46:20

    На 7 тыс. кв.м нового центра размещены демонстрационный зал с последними технологическими разработками компании, лаборатории, предусматривающие возможность предварительных тестирований продукции российских компаний, Академия FANUC, оборудованная всем необходимым для организации учебного процесса.

    Сделано у нас?

    #1234147
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    13.06.2107:53:25

    Я так и не понял, чем будет заниматься этот инжинириновый якобы центр. Демонстрация чьих-то разработок — это не инжиниринг.

    Отредактировано: Владимир Киреев~07:54 13.06.21
    #1234149
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