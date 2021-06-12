В Сколково открылся инжиниринговый центр японской компании «ФАНУК»
В Сколково состоялось торжественное открытие российского инжинирингового Центра «ФАНУК» — глобального лидера в области систем ЧПУ, промышленной робототехники, высокоточных станков. Центр призван помочь в развитии, совершенствовании и реализации новых идей на промышленных предприятиях России в сфере роботизации, станкостроения, прецизионного литья, высокоточных фрезерных и электроэрозионных работ.
На 7 тыс. кв.м нового центра размещены демонстрационный зал с последними технологическими разработками компании, лаборатории, предусматривающие возможность предварительных тестирований продукции российских компаний, Академия «ФАНУК», оборудованная всем необходимым для организации учебного процесса. Кроме того, на территории центра будет демонстрироваться первый в России проект промышленного 5G-интернета — уникальной разработки специалистов Университета Сколтех при поддержке компании МТС. Объем инвестиций «ФАНУК» в создание инжинирингового центра составил более 1 млрд рублей.
Генеральный директор «ФАНУК» Россия Александр Яшкин подчеркнул, что новый центр открыт для всех участников рынка — робототехников, станкостроителей, инженеров, производственников, предпринимателей.
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13.06.2100:46:20
13.06.2107:53:25