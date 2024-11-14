В центре Сколково открылась самая уникальная в России школа

В центре Сколково открылась самая уникальная в России школаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Образовательная модель школы «Сколка» ориентирована на получение практических навыков в области индустрий будущего: биотеха, ИИ и ИТ, креативных индустрий и космических технологий.
Здание возведено по индивидуальному проекту с акцентом на функциональность. В нем создана комфортная и безопасная образовательная среда для 825 учеников 1-11-х классов. В штате школы — свыше 150 учителей, психологов, логопедов, лаборантов и других специалистов. Ими руководит Дмитрий Фишбейн, кандидат педагогических наук, почетный работник сферы образования Российской Федерации.
Учебное заведение интегрировано в экосистему «Сколково». Наставниками детей будут специалисты партнеров школы — «Роскосмос», «Союзмультфильм», Российский квантовый центр и другие компании.
В «Сколке» есть:
- Фаблаб, где можно освоить принципы создания роботов и научиться программировать. Дети используют 3D-принтеры и сканеры, делают детали с помощью лазерных, точильных, сверлильных, токарных и высокоточных микрофрезерных станков. Ученикам доступны полимеризационная камера, системы лазерно-эрозионной обработки, а также механизмы для лазерной сварки и паяльные станции;
- Биологическая лаборатория для проведения простейших генетических манипуляций, изучения образцов биологических тканей и жидкостей;
- Физическая и химическая лаборатории, оборудованные на уровне ведущих вузов страны;
- ИТ-полигон, в котором будут изучать технологии создания цифровых двойников, разработку веб- и мобильных приложений;
- Арт-студия и медиастудия для развития креативных навыков;
- Кулинариум, где ребята учатся готовить вкусные и разнообразные блюда, грамотно сочетая продукты, пользоваться профессиональным кухонным оборудованием;
- Атриум на 450 мест — большое и открытое многоуровневое пространство в центре здания с новейшей мультимедийной системой;
- Кафетерий — кухня полного цикла, где ученикам предлагают четырехразовое питание по системе шведского стола;
- Многофункциональные спортзалы со скалодромом и зоной 3D-физкультуры;
- Медицинский центр, где специалисты при необходимости окажут первичную медико-санитарную помощь;
- На прилегающей территории размещены спорткомплекс и научно-популярное оборудование.
Всего с 2011 года в Москве построено 638 объектов образования, включая 442 детских сада и 196 школ. Из них за счет городского бюджета — 324 объекта, за счет внебюджетных средств — 314 объектов. В планах до 2027-го — возвести еще около 200 объектов образования.
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14.11.2417:50:32