В центре Сколково открылась самая уникальная в России школа

Образовательная модель школы «Сколка» ориентирована на получение практических навыков в области индустрий будущего: биотеха, ИИ и ИТ, креативных индустрий и космических технологий.

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Здание возведено по индивидуальному проекту с акцентом на функциональность. В нем создана комфортная и безопасная образовательная среда для 825 учеников 1-11-х классов. В штате школы — свыше 150 учителей, психологов, логопедов, лаборантов и других специалистов. Ими руководит Дмитрий Фишбейн, кандидат педагогических наук, почетный работник сферы образования Российской Федерации.

Учебное заведение интегрировано в экосистему «Сколково». Наставниками детей будут специалисты партнеров школы — «Роскосмос», «Союзмультфильм», Российский квантовый центр и другие компании.

В «Сколке» есть:

Фаблаб , где можно освоить принципы создания роботов и научиться программировать. Дети используют 3D-принтеры и сканеры, делают детали с помощью лазерных, точильных, сверлильных, токарных и высокоточных микрофрезерных станков. Ученикам доступны полимеризационная камера, системы лазерно-эрозионной обработки, а также механизмы для лазерной сварки и паяльные станции;

, где можно освоить принципы создания роботов и научиться программировать. Дети используют 3D-принтеры и сканеры, делают детали с помощью лазерных, точильных, сверлильных, токарных и высокоточных микрофрезерных станков. Ученикам доступны полимеризационная камера, системы лазерно-эрозионной обработки, а также механизмы для лазерной сварки и паяльные станции; Биологическая лаборатория для проведения простейших генетических манипуляций, изучения образцов биологических тканей и жидкостей;

для проведения простейших генетических манипуляций, изучения образцов биологических тканей и жидкостей; Физическая и химическая лаборатории , оборудованные на уровне ведущих вузов страны;

, оборудованные на уровне ведущих вузов страны; ИТ-полигон , в котором будут изучать технологии создания цифровых двойников, разработку веб- и мобильных приложений;

, в котором будут изучать технологии создания цифровых двойников, разработку веб- и мобильных приложений; Арт-студия и медиастудия для развития креативных навыков;

для развития креативных навыков; Кулинариум , где ребята учатся готовить вкусные и разнообразные блюда, грамотно сочетая продукты, пользоваться профессиональным кухонным оборудованием;

, где ребята учатся готовить вкусные и разнообразные блюда, грамотно сочетая продукты, пользоваться профессиональным кухонным оборудованием; Атриум на 450 мест — большое и открытое многоуровневое пространство в центре здания с новейшей мультимедийной системой;

на 450 мест — большое и открытое многоуровневое пространство в центре здания с новейшей мультимедийной системой; Кафетерий — кухня полного цикла, где ученикам предлагают четырехразовое питание по системе шведского стола;

— кухня полного цикла, где ученикам предлагают четырехразовое питание по системе шведского стола; Многофункциональные спортзалы со скалодромом и зоной 3D-физкультуры;

со скалодромом и зоной 3D-физкультуры; Медицинский центр , где специалисты при необходимости окажут первичную медико-санитарную помощь;

, где специалисты при необходимости окажут первичную медико-санитарную помощь; На прилегающей территории размещены спорткомплекс и научно-популярное оборудование.

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

Всего с 2011 года в Москве построено 638 объектов образования, включая 442 детских сада и 196 школ. Из них за счет городского бюджета — 324 объекта, за счет внебюджетных средств — 314 объектов. В планах до 2027-го — возвести еще около 200 объектов образования.

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