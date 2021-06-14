В Турцию доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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По сообщению страницы российской вакцины в Твиттере, в Турцию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V».

По сообщению турецких СМИ, самолет с первой партией российской вакцины приземлился в Анкаре, в аэропорту Эзенбога (Esenboga).

Контракт предусматривает закупку Турцией 50 миллионов доз российской вакцины. Предполагается, что до конца июня 2021 года в Турцию будет доставлено 30 миллионов доз вакцины «Спутник V».

30 апреля 2021 года российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в Турции, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».

Ранее, 26 апреля 2021 года РФПИ и турецкая фармацевтическаякомпания Viscoran İlaç договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Турции.

При подписании соглашения Озтурк Оран, председатель совета директоров Viscoran İlaç, заявил об успешном исследовании российской вакцины:

Помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью нашего сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно. Мы рады возможности внести свой вклад в производство такого важного препарата, который является предметом обсуждений по всему миру.

https://twitter...8756146181?s=28