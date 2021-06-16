В Ливию доставлена первая партия вакцины «Спутник V»
В воскресенье, 4 апреля 2021 г. в Ливию была доставлена первая партия вакцины «Спутник V». Самолет Ил-76ТД номер EX-76003 киргизской грузовой авиакомпании «Флай Скай (Fly Sky Airlines)» приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил из ОАЭ 101.250 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Министр здравоохранения Ливии призвал ливийцев «зарегистрироваться на электронной платформе вакцинации», запущенной в Ливии в начале марта 2021 года, чтобы подготовиться к кампании вакцинации.
Вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию во вторник, 15 июня 2021 года. Самолет приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил 100.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Груз перевезли на склад Службы медицинского снабжения. В Национальном центре по борьбе с заболеваниями сообщили, что партия поступила из России.
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Libya: First doses of Russian «Sputnik V» COVID vaccine arrive in Tripoli
13 апреля 2021 года Центр по контролю за продуктами питания и лекарствами Ливии одобрил вакцину «Спутник V» для использования на территории страны.
Вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию во вторник, 15 июня 2021 года. Самолет приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил 100.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Груз перевезли на склад Службы медицинского снабжения.
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
- twitter.com @muaadio,
- Second shipment of Russian Sputnik V vaccines arrive in Libya,
- riafan.ru/1466568-liviya-poluchila-100-tysyach-doz-vakciny-sputnik-v,
- Libya receives first doses of Covid vaccine,
- Libya receives Russian Sputnik V vaccine,
- libyaalahrar.tv ليبيا شحنة لقاح سبوتنك تخضع للتحاليل قبل الإفراج عنها,
- twitter.com @Dabaibahamid 4 апреля,
- @MedicalSupplyOrganization 15 июня,
- @MedicalSupplyOrganization 15 июня,
- @MedicalSupplyOrganization 15 июня,
- @MedicalSupplyOrganization 9 апреля,
- @MedicalSupplyOrganization 9 апреля,
- @MedicalSupplyOrganization 9 апреля,
- Libyan Ministry Of Health 4 апреля,
- Libyan Ministry Of Health 15 июня,
- twitter.com @Gerjon_ 4 апреля,
- twitter.com @Gerjon_ 4 апреля,
- twitter.com @EanLibya 4 апреля,
- twitter.com @FebruaryChannel 4 апреля,
- twitter.com @FebruaryChannel 15 июня,
- twitter.com @Gerjon_ 4 апреля,
- twitter.com @Gerjon_ 2 мая,
- twitter.com @flyskykg 2 мая,
- twitter.com @flyskykg 4 апреля,
- twitter.com @Oded121351 4 апреля,
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- twitter.com @Gerjon_ 2 мая,
- twitter.com @3tef_0 4 апреля,
- flysky.kg/ru/,
- twitter.com @FezzanLibyaOrg20 апреля,
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