В Ливию доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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В воскресенье, 4 апреля 2021 г. в Ливию была доставлена первая партия вакцины «Спутник V». Самолет Ил-76ТД номер EX-76003 киргизской грузовой авиакомпании «Флай Скай (Fly Sky Airlines)» приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил из ОАЭ 101.250 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Министр здравоохранения Ливии призвал ливийцев «зарегистрироваться на электронной платформе вакцинации», запущенной в Ливии в начале марта 2021 года, чтобы подготовиться к кампании вакцинации.

Вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию во вторник, 15 июня 2021 года. Самолет приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил 100.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Груз перевезли на склад Службы медицинского снабжения. В Национальном центре по борьбе с заболеваниями сообщили, что партия поступила из России.

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Libya: First doses of Russian «Sputnik V» COVID vaccine arrive in Tripoli

13 апреля 2021 года Центр по контролю за продуктами питания и лекарствами Ливии одобрил вакцину «Спутник V» для использования на территории страны.

Вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию во вторник, 15 июня 2021 года. Самолет приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил 100.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Груз перевезли на склад Службы медицинского снабжения.

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