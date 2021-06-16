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Экспорт

В Ливию доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

 © clck.ru

В воскресенье, 4 апреля 2021 г. в Ливию была доставлена первая партия вакцины «Спутник V». Самолет Ил-76ТД номер EX-76003 киргизской грузовой авиакомпании «Флай Скай (Fly Sky Airlines)» приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил из ОАЭ 101.250 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Министр здравоохранения Ливии призвал ливийцев «зарегистрироваться на электронной платформе вакцинации», запущенной в Ливии в начале марта 2021 года, чтобы подготовиться к кампании вакцинации.

Вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию во вторник, 15 июня 2021 года. Самолет приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил 100.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Груз перевезли на склад Службы медицинского снабжения. В Национальном центре по борьбе с заболеваниями сообщили, что партия поступила из России.

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © Фото из открытых источников

 © clck.ru

 © storage.ruptly.tv

Видео

Libya: First doses of Russian «Sputnik V» COVID vaccine arrive in Tripoli

13 апреля 2021 года Центр по контролю за продуктами питания и лекарствами Ливии одобрил вакцину «Спутник V» для использования на территории страны.

Вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию во вторник, 15 июня 2021 года. Самолет приземлился в Триполи в международном аэропорту Митига. Рейс доставил 100.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения кампании вакцинации. Груз перевезли на склад Службы медицинского снабжения.

 © a.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © d.radikal.ru

 © d.radikal.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

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  2. Second shipment of Russian Sputnik V vaccines arrive in Libya,
  3. riafan.ru/1466568-liviya-poluchila-100-tysyach-doz-vakciny-sputnik-v,
  4. Libya receives first doses of Covid vaccine,
  5. Libya receives Russian Sputnik V vaccine,
  6. libyaalahrar.tv ليبيا شحنة لقاح سبوتنك تخضع للتحاليل قبل الإفراج عنها,
  7. twitter.com @Dabaibahamid 4 апреля,
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  13. @MedicalSupplyOrganization 9 апреля,
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экспорт, фармацевтика, вакцины, Ливия, covid-19
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