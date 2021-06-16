На Северную железную дорогу поступило шесть новых «Орланов»

© myt-info.ru

Для повышения качества перевозок пассажиров пригородными поездами на Северную железную дорогу в текущем году поступили шесть рельсовых автобусов РА-3 «Орлан». Два из них — в двухвагонном и четыре — в трехвагонном исполнении,сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

В апреле четыре новых рельсовых автобуса вышли на маршруты в Архангельской и Ивановской областях. Поступившие в мае два рельсовых автобуса будут работать на различных маршрутах в Архангельской области.

Один из них уже начал курсировать с 11 июня. Второй «Орлан» начал курсировать с 15 июня. Он обслуживает маршрут Архангельск — Исакогорка, введенный на время закрытия на ремонт автомобильной части Северодвинского моста до 28 июня.В 2020 году на СЖД поступили восемь РА-3, все они обслуживают маршруты в Архангельской и Ивановской областях.

РА-3 «Орлан» — современные дизельные поезда малой составности (рельсовые автобусы) которые используются на неэлектрифицированных участках железных дорог, обеспечивая плавный ход и высокий уровень комфорта для пассажиров.