В Гайану доставлена первая партия вакцины «Спутник V»
В Гайану доставлена партия вакцины «Спутник V» © b.radikal.ru
В понедельник 17 мая, в Республику Гайана доставлена новая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 767-323(ER)(BDSF)» номер N378CX грузовой авиакомпании «Amerijet International», рейс M6815, приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил 67,537 доз вакцины «Спутник V».
В понедельник 7 июня, в Республику Гайана доставлена следующая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V». Это очередная партия из 400.000 доз, закупленных Гайаной в России.
Первую партию 25.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 2 апреля. За этим последовала еще одна партия из 30.000 доз 12 апреля и еще 83.000 доз 19 апреля.
Поставка первой партии
Первую партию 25.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 2 апреля. Самолет авиакомпании «Kalitta Charters II» приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».
Поставка второй партии
Вторую партию из 30.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 12 апреля. Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».
Поставка третьей партии
Третью партию из 83.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 19 апреля. Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».
Поставка четвертой партии
В понедельник, 17 мая, в Республику Гайана доставлена четвертая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 767-323(ER)(BDSF)» номер N378CX грузовой авиакомпании «Amerijet International», рейс M6815 из Майами, приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил 67,537 доз вакцины «Спутник V».
В Гайану доставлена первая партия вакцины «Спутник V» © b.radikal.ru
Поставка пятой партии
7 июня, в Республику Гайана доставлена пятая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».
Видео
Видео Департамента публичной информации Гайаны
Во вторник 23 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Гайана стала 33-м государством в мире, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V».
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов
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18.06.2112:17:17