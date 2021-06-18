В Гайану доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

В Гайану доставлена партия вакцины «Спутник V» © b.radikal.ru

В понедельник 17 мая, в Республику Гайана доставлена новая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 767-323(ER)(BDSF)» номер N378CX грузовой авиакомпании «Amerijet International», рейс M6815, приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил 67,537 доз вакцины «Спутник V».

В понедельник 7 июня, в Республику Гайана доставлена следующая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V». Это очередная партия из 400.000 доз, закупленных Гайаной в России.

Первую партию 25.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 2 апреля. За этим последовала еще одна партия из 30.000 доз 12 апреля и еще 83.000 доз 19 апреля.

Поставка первой партии

Первую партию 25.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 2 апреля. Самолет авиакомпании «Kalitta Charters II» приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».

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Поставка второй партии

Вторую партию из 30.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 12 апреля. Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».

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Поставка третьей партии

Третью партию из 83.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 19 апреля. Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».

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Поставка четвертой партии

В понедельник, 17 мая, в Республику Гайана доставлена четвертая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 767-323(ER)(BDSF)» номер N378CX грузовой авиакомпании «Amerijet International», рейс M6815 из Майами, приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил 67,537 доз вакцины «Спутник V».

© c.radikal.ru

© b.radikal.ru

В Гайану доставлена первая партия вакцины «Спутник V» © b.radikal.ru

© a.radikal.ru

© b.radikal.ru

© a.radikal.ru

© b.radikal.ru

© d.radikal.ru

© c.radikal.ru

Поставка пятой партии

7 июня, в Республику Гайана доставлена пятая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».

© b.radikal.ru

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© b.radikal.ru

© c.radikal.ru

© b.radikal.ru

© a.radikal.ru

Видео

Видео Департамента публичной информации Гайаны

Во вторник 23 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Гайана стала 33-м государством в мире, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V».

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