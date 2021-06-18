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Российские проекты за рубежом

В Гайану доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

В Гайану доставлена партия вакцины «Спутник V»В Гайану доставлена партия вакцины «Спутник V» © b.radikal.ru

В понедельник 17 мая, в Республику Гайана доставлена новая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 767-323(ER)(BDSF)» номер N378CX грузовой авиакомпании «Amerijet International», рейс M6815, приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил 67,537 доз вакцины «Спутник V».

В понедельник 7 июня, в Республику Гайана доставлена следующая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V». Это очередная партия из 400.000 доз, закупленных Гайаной в России.

Первую партию 25.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 2 апреля. За этим последовала еще одна партия из 30.000 доз 12 апреля и еще 83.000 доз 19 апреля.

Поставка первой партии

Первую партию 25.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 2 апреля. Самолет авиакомпании «Kalitta Charters II» приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».

 © c.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © d.radikal.ru

 © d.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © b.radikal.ru

Поставка второй партии

Вторую партию из 30.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 12 апреля. Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».

 © guyanatimesgy.com

Поставка третьей партии

Третью партию из 83.000 доз вакцины «Спутник V» Гайана получила из России 19 апреля. Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».

 © clck.ru

 © guyanachronicle.com

Поставка четвертой партии

В понедельник, 17 мая, в Республику Гайана доставлена четвертая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 767-323(ER)(BDSF)» номер N378CX грузовой авиакомпании «Amerijet International», рейс M6815 из Майами, приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил 67,537 доз вакцины «Спутник V».

 © c.radikal.ru

 © b.radikal.ru

В Гайану доставлена первая партия вакцины «Спутник V»В Гайану доставлена первая партия вакцины «Спутник V» © b.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © d.radikal.ru

 © c.radikal.ru

Поставка пятой партии

7 июня, в Республику Гайана доставлена пятая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет приземлился в Джорджтауне в международном аэропорту Чедди Джаган и доставил партию вакцины «Спутник V».

 © b.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © a.radikal.ru

Видео

Видео Департамента публичной информации Гайаны

Во вторник 23 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Гайана стала 33-м государством в мире, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V».

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов

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экспорт, фармацевтика, вакцины, Гайана, covid-19
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    18.06.2112:17:17

    На вакцинацию в Москве записались в 4 раза больше людей, чем обычно

    В Москве за последние сутки на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались почти 42 тысячи человек. Это в четыре раза больше, чем обычно. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    Она подчеркнула, что это говорит о том, что москвичи понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку.

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