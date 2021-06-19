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Транспорт и логистика

Обновление поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена завершено

 © mos.ru

Завершилось обновление подвижного состава Кольцевой линии метро — теперь здесь ходят 35 современных поездов «Москва-2020». Их обслуживает электродепо «Красная Пресня».

Также продолжается обновление состава на Калужско-Рижской линии, его планируют завершить в 2023 году.

К поездам нового поколения относятся «Русич», «Ока», «Москва» и «Москва-2020». Последний из них — самый новый и комфортный. В нем широкие двери и переходы, есть USB-разъемы между сиденьями, маршрутные табло, а также автоматические системы обеззараживания воздуха.

Когда завершится обновление подвижного состава Калужско-Рижской линии, новыми поездами ежедневно смогут пользоваться более 1,7 миллиона пассажиров, а парк вагонов станет самым молодым по сравнению с метрополитенами Европы и Америки.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/92333073/

Москва, метрополитен
  • shigorin shigorin
    19.06.2118:55:42

    Да, новые составы просто замечательны. Долгих им лет службы!

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