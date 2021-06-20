Калининградская компания выпустила новую модель прицепа для экспорта

© grunwaldtrailers.ru

Как сообщила пресс-служба ООО «Грюнвальд», российский машиностроительный завод, расположенный в Калининградской области, в начале июня 2021 года выпустил новую модель самосвального прицеп-тридема с объемом кузова 14 куб.м, предназначенную для шведского заказчика.

© grunwaldtrailers.ru

Завод запустил в производство две модификации новой модели прицепа — с раздвижным и жестким дышлом.

Также на основе этой модели в настоящее время создается самосвальный прицеп-тридем для использования на дорогах РФ.

© grunwaldtrailers.ru

В середине мая пресс-служба компании ООО «Грюнвальд» сообщила, что впервые в Тоголезскую Республику расположенную в Западной Африке была поставлена партия самосвальных полуприцепов тяжелой серии, разработанных специально для Африканского континента.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/oJhPUQ7-v2g

В апреле 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил, что российский производитель полуприцепов ООО «Грюнвальд» вышел на рынок Африки, поставив в Кабо-Верде и Гану первую партию новых самосвальных полуприцепов тяжелой серии массой 10,5 тонн с объемом кузова 31 куб. м, которые были разработаны компанией специально для африканского рынка.