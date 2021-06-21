В Смоленской области открыта вторая очередь кролиководческого комплекса

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21 июня в Гагаринском районе Смоленской области запущена новая откормочная площадка предприятия «Кролъ и К» вблизи с. Токарево.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме Смоленская область и ООО «КРОЛЪ и К» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был направлен на расширение кролиководческой фермы на новой откормочной площадке с содержанием более 15 тысяч голов родительского поголовья и тысячи голов — прародительского.

В настоящее время завершено строительство 14 новых ангаров для содержания кроликов, здания санпропускника, репродуктора и очистных сооружений. Все 14 ангаров, расположенные на данной откормочной площадке, полностью заполнены.

© rabochy-put.ru

В состав комплекса входят промышленные ангары для содержания и выращивания мясных пород кроликов, современные цеха убоя и переработки, комбикормовый завод, собственный автопарк, оборудованный рефрижераторными установками, а также здание репродуктора-лаборатории, где содержится племенное поголовье — генофонд фермы. Предприятие полностью оснащено средствами автоматизации всех процессов (кормление, поение, навозоудаление, вентиляция, охлаждение, отопление).

В 2017 году предприятию был присвоен статус племенного репродуктора по разведению кроликов новозеландской белой породы.Предприятие активно сотрудничает с производителями детского питания («ФрутоНяня», «Бабушкино лукошко»), поставляя им филе кролика. Товарная номенклатура компании представлена 70 позициями: тушки кроликов, полуфабрикаты (котлеты, колбаса, ветчина, сосиски, пельмени и пр.). При этом ассортимент продукции постоянно расширяется.

Производство мяса и его продажа ведутся без сбоев. При этом особый упор стали делать на переработке крольчатины и расширении ассортимента — только 20% готовой продукции представляют собой тушки кроликов, а оставшиеся 80% - это фарш, различные полуфабрикаты, которые пользуются бОльшим спросом.

«КРОЛЪ и К» является крупнейшим в России промышленным комплексом, специализирующимся на производстве мяса кроликов. Мощности фермы рассчитаны на единовременное содержание 400 тысяч кроликов, из которых почти 34 тысячи — маточное поголовье. По итогам прошедшего года компания выпустила около тысячи тонн мясной продукции, а с вводом новой площадки ожидается, что производительность вырастет в два раза.

На сегодняшний день ООО «КРОЛЪ и К» производит порядка 60% от общего объема крольчатины, выпускаемой по всей стране.

© rabochy-put.ru

© rabochy-put.ru

https://mcx.gov...izvodstva-v-2-/