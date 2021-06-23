© Бионышева Елена/Сделано у нас

Завод «Электросила» — крупнейший в стране производитель генераторов для турбин, тяговых двигателей и крупных электрических машин. Именно здесь было изготовлено оборудование для Волховской, Днепровской и Рыбинской ГЭС, а также Кольской и Ленинградской АЭС. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили петербургское предприятие и своими глазами увидели, как изготавливают гидрогенераторы и тяговые двигатели.

На 1-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге в 1853 году открылась электротехническая фабрика — филиал берлинского завода «Сименс-Шуккерт», который получил много заказов от российского правительства. Эта фабрика в 1898 году стала частью акционерного общества русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске», производившего электрические машины, тяговые электродвигатели, высоковольтную аппаратуру и трансформаторы. Устав первого электромашиностроительного предприятия в стране утвердил лично император Николай II 3 апреля (по старому стилю) 1898 года — этот день и считается датой основания завода.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 1911 году производство переехало с Васильевского острова на территорию за Московской заставой. Там же, в Московском районе, предприятие находится и по сей день. Комплектующие, детали и чертежи завод получал из Германии, но с началом Первой мировой войны поставки прекратились и предприятие покинули все немецкие специалисты. Несмотря на это, петроградский завод продолжал поставлять изделия для армии и промышленности. Однако в послереволюционные годы выпуск продукции снизился в 25 раз по сравнению с довоенным временем.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Но уже скоро предприятие вернулось к жизни за счёт крупнейшего госзаказа: в 1920 году был утвержден государственный план электрификации Советской России (ГОЭЛРО). В 1924 году на заводе изготовили турбогенераторы для Гомельской и Омской ТЭС, а в 1926 году была торжественно запущена Волховская ГЭС, четыре гидрогенератора для которой выпустило ленинградское предприятие. Их диаметр составлял 10 метров, а вес — 250 тонн: машин подобного масштаба ещё не производили и в Европе. К концу десятилетия на заводе, получившем название «Электросила», было построено более 30 тепловых и гидроэлектростанций, многие из которых используются и сегодня. Также с 1925 года здесь стали выпускать двигатели для трамваев Москвы, Петрограда и Бишкека. С 30-х годов «Электросила» начала экспортировать продукцию. Товарный знак предприятия прославился на весь мир: всего среди покупателей — более 80 стран.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В годы войны завод, находившийся всего в 4 километрах от линии фронта, продолжал не только выпускать продукцию, но и разрабатывать новые изделия. С 1943 по 1945 год здесь изготовили около 10,5 тысяч электрических машин.

После войны «Электросила» сыгрыла значительную роль в восстановлении потенциала страны и участвовала в атомном проекте СССР. К концу 1980-х годов предприятие могло похвастаться самым значительным в отрасли научно-исследовательским потенциалом и мощнейшим производством. К тому моменту на заводе произвели свыше 80% оборудования для энергосистем страны.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Вхождение в рыночную экономику для «Электросилы» было непростым, как и для многих других предприятий. Но благодаря дисциплине, тесному сотрудничеству с заказчиками и поставщиками и гибкости предприятие удержалось на плаву и стало осваивать новые виды продукции. В частности, был восстановлен выпуск тягового электрооборудования — не только для трамваев, но и для поездов метрополитена и силовых установок самоходных машин на железнодорожном транспорте. В нулевые годы предприятие вошло в состав концерна «Силовые машины» вместе с Ленинградским Металлическим заводом, Заводом турбинных лопаток и фирмой «Энергомашэкспорт».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня «Электросила» остается ведущим предприятием отрасли и постоянно внедряет новые технологии, расширяя производственные возможности. Здесь производят турбо- и гидрогенераторы, автоматизированные системы контроля и управления генераторами, крупные электрические машины переменного и постоянного тока и тяговые двигатели. «Электросила» поставляет оборудование для многочисленных отечественных предприятий металлургии, судостроения, химии и нефтедобычи.

Завод участвует в крупных международных проектах, в числе которых — две ТЭС в Индии и ГЭС в Мексике, Чили, Вьетнаме. На родине «Электросила» задействована в строительстве Бурейской и Богучанской ГЭС, модернизации и строительстве электростанций ОАО «Мосэнерго» и не только. Главное достижение последних лет — разработка асинхронизированных турбогенераторов и турбокомпенсаторов, которые предотвращают риск аварийных ситуаций в энергосистемах мегаполисов.

Фото и текст: Бионышева Елена