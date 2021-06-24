В Москву поступили 30 новых односекционных трамваев модели 71-911ЕМ «Львёнок»

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Компания ПК Транспортные системы (ООО «ПК ТС») передала Москве в 2021 году 30 односекционных низкопольных трамваев 71-911ЕМ «Львенок», сообщает пресс-служба производителя.

«Согласно условиям контракта весь подвижной состав должен быть поставлен в Москву до 30 июня 2022 года, однако мы планируем сделать это намного раньше. За три с половиной месяца мы передали уже 30 односекционных трамваев. Оставшиеся 10 „Львят“ поступят в Москву до конца лета», — сообщил президент ПК ТС Феликс Винокур, слова которого приведены в сообщении.

По его словам, «Львята» стали первыми за последние восемь лет поступившими в Москву односекционными трамваями.

В трамвайном вагоне «Львенок» предусмотрено 40 мест для сидения, интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, системы активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопка вызова водителя.

© transphoto.org

С сентябре 2020 года ПК ТС выиграла конкурс на производство и поставку 114 трамваев для Москвы. Речь идет о 74 трехсекционных трамваях 71-931М «Витязь-Москва» и 40 односекционных трамваях 71-911ЕМ «Львенок».

Сегодня в трамвайном парке Москвы насчитывается 390 трамваев «Витязь-Москва».

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