Производство автокомпонентов запущено в Самарской области

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24 июня в Самарской области запустили новую производственную линию. На территории особой экономической зоны «Тольятти» ввели в эксплуатацию производство автокомпонентов. Новый завод принадлежит французской компании Faurecia.

Предприятие будет выпускать автомобильные сидения. Производственную линию будут запускать в три этапа. На первом в «Тольятти» начали заниматься каркасами для сидений. Затем до конца 2021 года рассчитывают построить корпус под пошив обшивки. Летом следующего года Faurecia планирует выйти на полный цикл производства с помощью цеха выпуска пенного наполнителя. Причем это будет первый завод под эгидой компании, на котором будут осуществлять все технологические операции.

© st.volga.news

По предварительным подсчетам, ежедневно здесь будут производить около 1500 комплектов. Ожидается, что их будут поставлять крупным автомобильным концернам — АВТОВАЗ, Рено-Ниссан, Фольксваген.

Общий объём вложений в завод составит 2,5 миллиарда рублей. Причём на первых порах предприятие сможет принять на работу около 600 специалистов, но в перспективе количество сотрудников увеличат до 1000.

До конца года в ОЭЗ «Тольятти» запустят еще несколько заводов.

Сейчас в особой экономической зоне уже работает 12 компаний. Здесь трудятся около 1600 человек. В ближайшем будущем свои линии развернут еще несколько фирм. Речь идет не только о российских производителях. Свою готовность стать резидентом «Тольятти» подтвердили компании из Японии, Германии, Испании, Нидерландов, Турции, Сербии и Франции. По предварительным подсчетам, они инвестируют в экономическую зону около 40 миллиардов рублей и создадут 6,5 тысячи рабочих мест.

© st.volga.news

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© ktv-ray.ru