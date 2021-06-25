Компания «Техкомплект» начала производство установок защиты распределительных сетей от молний

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ЗАО «МПОТК «Техкомплект» по результатам проведенных опытно-промышленных испытаний завершило модернизацию установок защиты распределительных сетей от прямых ударов молнии (УЗРС). Первые комплекты модернизированных УЗРС предназначены для объектов АО «Самотлорнефтегаз».

© www.technocomplekt.ru

© www.technocomplekt.ru