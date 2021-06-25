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Электроника, электротехника и приборы

Компания «Техкомплект» начала производство установок защиты распределительных сетей от молний

 © www.technocomplekt.ru

ЗАО «МПОТК «Техкомплект» по результатам проведенных опытно-промышленных испытаний завершило модернизацию установок защиты распределительных сетей от прямых ударов молнии (УЗРС). Первые комплекты модернизированных УЗРС предназначены для объектов АО «Самотлорнефтегаз».

 © www.technocomplekt.ru

 © www.technocomplekt.ru
Источник: https://www.technocomplekt.ru/event...v-seriynoe-proizvodstvo-uzrs-dubna/

Московская область, МПОТК Техкомплект, электротехника
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