Компания «Техкомплект» начала производство установок защиты распределительных сетей от молний
ЗАО «МПОТК «Техкомплект» по результатам проведенных опытно-промышленных испытаний завершило модернизацию установок защиты распределительных сетей от прямых ударов молнии (УЗРС). Первые комплекты модернизированных УЗРС предназначены для объектов АО «Самотлорнефтегаз».
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