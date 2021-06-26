В Иране началось производство вакцины «Спутник V» © clck.ru

26 июня 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Актоверко Фармасьютикалс, одна из фармацевтических компаний Ирана, объявили о производстве тестовой партии российской вакцины «Спутник V». Планируется, что после запуска серийного производства на предприятии компании Актоверко в Иране будет производиться 40 миллионов доз в год.

Иран стал первым государством ближневосточного ареала, в котором осуществлено производство вакцины «Спутник V». Вакцина, произведенная в Иране, будет использоваться для выполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана.

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На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Производство вакцины «Спутник V» в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии задержек с поставкой вакцины напрямую из России.

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6rMN9-jf4RM

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/l8CFjcBoxgg

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