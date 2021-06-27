В Забайкальском крае для нужд Минобороны построен современный арсенал из 20 хранилищ

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Завершен первый этап создания арсенала с принципиально новой системой хранения боеприпасов и взрывчатых материалов в Забайкальском крае. В эксплуатацию сданы 20 хранилищ. Всего по плану будет построено более 60 хранилищ (площадь каждого 1256,85 кв. метра). Нормативный срок службы сооружений 50 лет.

Хранилища представляют собой сейсмоустойчивую монолитную конструкцию с трех сторон обсыпанную слоем грунта, фасады с въездными воротами защищены земляной траверсой высотой пять метров. Запас прочности позволяет конструкциям каждого хранилища позволяет выдерживать ударную волну от взрыва мощностью 240 тонн в тротиловом эквиваленте. Это позволяет укрыть запас боеприпасов от внешних воздействий, а в случае нештатной ситуации — исключить ее распространение на другие объекты.

Военные строители также смонтировали на объекте новейшие автоматические системы пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. Возле каждого хранилища установлены по два закрытых пожарных резервуара, вода в них не замерзает даже в сильные морозы.

Для защиты от прямых ударов молнии установлены молниеприемники. Все хранилища оборудованы системами климат-контроля.