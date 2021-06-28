Электротяжмаш-Привод поставил турбогенератор на Семаковское газовое месторождение

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ООО «Электротяжмаш-Привод» из Пермского края является одним из крупнейших в России предприятий по выпуску силового электрооборудования.

Предприятие изготовило и поставило заказчику синхронный турбогенератор типа ГТГ-6-2УХЛ3, мощностью 6 МВт, напряжением 6300 В, частотой вращения 3000 об/мин с бесщеточной системой возбуждения.

Турбогенератор предназначен для выработки электрической энергии в составе газотурбинной установки АО «ОДК-Авиадвигатель», поставляемой для энергоснабжения Семаковского газового месторождения, расположенного в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

ГТГ-6-2УХЛ3 конструктивно изготовлен с разомкнутым циклом вентиляции, охлаждение осуществляется через блок рециркуляции воздуха.

Синхронные турбогенераторы ГТГ-6, изготавливаемые ООО «Электротяжмаш-Привод», прошли процедуру сертификации в евразийском экономическом союзе. Получена декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 020/2011).