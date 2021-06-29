Компания «Войсман» разработала и внедрила программный комплекс для управления складом АВТОВАЗа

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Технологии Pick-by-Voice разработанные ООО «Войсман» (резидент Сколково и технопарка высоких технологий Свердловской области) нашли свое применение в новом логистическом центре АВТОВАЗа, открытом в июне этого года в Твери. Крупнейший региональный склад запчастей «ЛАДА» открыт совместно с логистическим оператором ТК «Альфа».

"Для организации процесса отбора было выбрано отечественное голосовое решение Voiceman на базе операционной системы Android. Решение Voicman при всех преимуществах голосовой технологии отбора, не уступает зарубежным аналогам, а во многих функциях даже превосходит их, при этом стоимость внедрения и эксплуатации гораздо ниже конкурентов", — отметил Голуб Денис.

Это уже второй логистический центр АВТОВАЗа, который использует технологию голосового отбора от Voiceman.

В церемонии открытия логистического центра российского автогиганта приняли участие президент АВТОВАЗа Николя Мор, заместитель министра промышленности и торговли России, Глава Тверской области, генеральный директор АО «Лада-Имидж» Алексей Тихомиров и генеральный директор ООО «Войсман» Денис Голуб.

«Мы имеем самую большую дилерскую сеть в России — 301 автоцентр и более 1 500 магазинов „Лада Деталь“, и вся эта система должна работать ритмично и слаженно. Уверен, что новый логистический хаб повысит качество и скорость этой работы, что сделает наш сервис еще лучше», — отметил Николя Мор.

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Алексей Тихомиров отметил, что технология Pick-by-Voice от Voiceman подтвердила свою эффективность, на основании чего было принято решение уже в этом году оснастить ею все склады компании.

На момент запуска логистического центра количество мест хранения составляет 93 тыс., из них 55 тыс. ячеек предназначены для мелкой номенклатуры. Обрабатываемая номенклатура запчастей и расходных материалов «Лада» составит 20 тыс. наименований, при этом новый склад обладает потенциалом для расширения площадей и объемов обработки. Уровень автоматизации комплекса позволяет обслуживать его силами менее 100 человек.

Суть разработки «Войсман» — это программно-аппаратный комплекс управления складом для обеспечения эффективного выполнения складских операций, который интегрируется с любой учетной системой склада (WMS). Система «Voiceman» позволяет оптимизировать бизнес-процессы склада, упростить управление рабочей нагрузкой и сотрудниками склада. Система предоставляет возможности управленческому звену контролировать складские процессы и при необходимости вносить изменения в режиме реального времени.

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Подробнее о технологии «Войсман» можно узнать на сайте компании:

https://voice-man.ru

https://www.facebook.com/pickbyvoice/

https://www.facebook.com/uralhitech