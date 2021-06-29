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Фотофакты

Первый носитель «Посейдонов» — самая большая в мире АПЛ К-329 «Белгород» вышла на ходовые испытания

 © vk.com

25 июня из Северодвинска на ходовые испытания вышла АПЛ К-329 «Белгород», проекта 09852. Лодка станет первым носителем системы «Посейдон» (Статус-6).

К-329 достраивалась за счет корпуса проекта 949А. При этом при достройке под новые задачи, длина лодки увеличилась на 30 метров, до 184, но и даже такая длина не факт что окончательная. Также сообщается, что заказчиком «Белгорода» является ГУГИ.

 © vk.com
Источник: https://vk.com/milinfolive?w=wall-123538639_1905478

Архангельская область, Минобороны, ГУГИ, АПЛ, Посейдон, Статус-6, 09852, ОСК, Севмаш
  • alex4spb alex4spb
    29.06.2114:21:02

    в телеге пишут, что «Белгород» может быть носителем четырёх «Посейдон».

    #1235080
  • Нет аватара Котельщик1549
    29.06.2117:23:26

    Военные обещали, что в конце июня на ЗХИ передадут и АПЛ «Новосибирск», но похоже в очередной раз поторопились.

    #1235092
    • MM5 MM5
      29.06.2117:44:28

      «Севмаш» планирует передать АПЛ «Новосибирск» флоту в 2021 году

      … В пятницу, 25 июня, многоцелевая подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная АПЛ проекта 885 «Ясень-М» — отправляется в море на ходовые испытания …

      https://rg.ru/2...-2021-godu.html

      Отредактировано: MM5~17:46 29.06.21
      #1235095
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