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25 июня из Северодвинска на ходовые испытания вышла АПЛ К-329 «Белгород», проекта 09852. Лодка станет первым носителем системы «Посейдон» (Статус-6).

К-329 достраивалась за счет корпуса проекта 949А. При этом при достройке под новые задачи, длина лодки увеличилась на 30 метров, до 184, но и даже такая длина не факт что окончательная. Также сообщается, что заказчиком «Белгорода» является ГУГИ.

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