Первый носитель «Посейдонов» — самая большая в мире АПЛ К-329 «Белгород» вышла на ходовые испытания
25 июня из Северодвинска на ходовые испытания вышла АПЛ К-329 «Белгород», проекта 09852. Лодка станет первым носителем системы «Посейдон» (Статус-6).
К-329 достраивалась за счет корпуса проекта 949А. При этом при достройке под новые задачи, длина лодки увеличилась на 30 метров, до 184, но и даже такая длина не факт что окончательная. Также сообщается, что заказчиком «Белгорода» является ГУГИ.
Читайте также...
- Новая атомная подводная лодка «Казань» принята в состав Северного флота ВМФ России
- На Севмаше освоено применение полимеров при строительстве атомных подводных лодок
- Строительство плавучего дока на «Севмаше»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
29.06.2114:21:02
29.06.2117:23:26
29.06.2117:44:28