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Биометрическая идентификация — один из наиболее надежных и эффективных инструментов для организации СКУД на объектах с повышенными требованиями к безопасности: банках, правительственных учреждениях, организациях оборонного сектора и т. д. Отдельный класс таких «высокосекьюрных» объектов — объекты транспортной инфраструктуры (ОТИ).

Компания «БиоСмарт» начала серийный выпуск биометрических устройств «БиоСмарт» различного назначения, в их числе: терминалы, считыватели и другое биометрическое оборудование для СКУД и учета рабочего времени.

Биометрические устройства БиоСмарт (BioSmart) успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 719. Данный документ, разработанный Минпромторгом РФ, определяет ключевые критерии, подтверждающие факт производства промышленной продукции на территории РФ. Сертификат по 719 Постановлению выступает гарантом того, что продукция BioSmart по праву может быть названа отечественной — то есть и сами устройства, и все их компоненты изготовлены российскими поставщиками.

К настоящему моменту данный сертификат получили все флагманские продукты компании:

лицевой терминал Biosmart Quasar

контроллер по отпечаткам пальцев Biosmart 4

бесконтактный считыватель вен ладоней PALMJET

считыватель вен ладоней Biosmart PV-WM

терминал по венам ладоней PV-WTC

настольный считыватель вен ладоней Biosmart DCR-PV

© www.uralhitech.ru

Присвоение нового статуса доказывает высокое качество продукции BioSmart, открывает перед компанией широкие перспективы в сфере реализации программ импортозамещения и помогает более эффективно конкурировать с зарубежными производителями на внутреннем рынке.

В частности, подтверждение российского производства позволяет участвовать в государственных и муниципальных закупках, в закупках для нужд обороны страны и безопасности государства, а также позволяет претендовать на особую поддержку со стороны федеральных властей. Компания «БиоСмарт» — резидент Сколково и технопарка высоких технологий — регионального оператора Сколково в Свердловской области.

Инсталляция биометрических СКУД на объектах транспортной инфраструктуры

Биометрическая идентификация — один из наиболее надежных и эффективных инструментов для организации СКУД на объектах с повышенными требованиями к безопасности: банках, правительственных учреждениях, организациях оборонного сектора и т. д. Отдельный класс таких «высокосекьюрных» объектов — объекты транспортной инфраструктуры (ОТИ).

В России сфера охраны ОТИ жестко регулируется законодательством. Общие стандарты и правила регламентирует закон № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», а применение технических и программных средств — Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» (более известное как «969 Постановление»).

Выбрать подходящее биометрическое решение и соблюсти все требования государства при его установке — трудно. Рассказываем и показываем на реальных кейсах, как избежать ошибок и штрафов при организации биометрической СКУД на вокзалах, в аэропортах и метро.

Эксперт: Александр Владимирович Дремин, CEO БиоСмарт (резидент Сколково и регионального оператора Сколково в Свердловской области — технопарка «Университетский»).

Три главных правила, которые позволят сделать это быстро, правильно, без бюрократии и штрафов.

1. Выберите поставщика, продукция которого сертифицирована в соответствии с государственными стандартамиБиометрические устройства и программное обеспечение, применяемые на ОТИ, как и любые другие технические средства, должны быть официально сертифицированы в соответствии с требованиями, описанными в законодательстве.

Для сферы транспорта документ первого приоритета — это сертификат на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 969. Оборудование, прошедшее такую сертификацию, может быть установлено на объектах транспортной отрасли без дополнительных проверок и согласований.

Не менее важен и сертификат на соответствие ГОСТ-Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом». Этот национальный стандарт устанавливает классификацию, общие технические требования и методы испытаний средств и систем контроля и управления доступом. Наличие сертификата по ГОСТ-Р 51241-2008 для СКУД свидетельствует о соответствии системы нормам российского законодательства.

Сертификаты по ГОСТ Р 19794-2 (отпечатки пальцев), -9 (вены ладони), ГОСТ Р 29109-5 (лицо) гарантируют качество технологии.

Плюсом будет и наличие свидетельства о прохождении тестов на электромагнитную совместимость. Тесты на электромагнитную совместимость (ЭМС) подтверждают, что уровень электромагнитного излучения устройства не превышает допустимых значений, а само оборудование устойчиво к воздействию внешних электромагнитных помех. Проще говоря, оно выдержит сильные кондуктивные помехи, наведённые радиочастотными электромагнитными полями, не перегорит от воздушного и контактного (вплоть до 4 степени жесткости) электростатического разряда или скачка напряжения в электросети.

Еще один важный показатель — уровень пылевлагозащищенности. Наиболее качественные биометрические устройства соответствуют требованиям ГОСТ 14254-2015 и дают степень защиты по классу IP65. Эта означает, что электронная начинка устройства надежно защищена от пыли и не выйдет из строя даже под сильной струей воды, а контакт пользователя с потенциально опасными частями оборудования полностью исключен.

2. Выберите подходящую технологию биометрической идентификации.

Тело каждого человека уникально, поэтому в качестве идентификатора могут использоваться различные биометрические параметры: отпечаток пальца, узор вен ладони, геометрия лица, особенности радужной оболочки глаза и т. д.

На профессиональном языке эти параметры называются «модальностями».

В наиболее бюджетных СКУД в качестве идентификатора используется папиллярный узор — он же «отпечаток» — пальца. Идентифицировать человека по этому фактору научились еще в XIX веке. Тогда же появились первые базы данных биометрической информации, использовавшиеся, в основном, в криминалистике. Сегодня биометрические СКУД по отпечатку пальца широко используются в компаниях разных отраслей. Минус этой технологии — зависимость от состояния кожи рук: сканеры отпечатка пальца не распознают человека по руке с порезами, полосками пластыря или свежими мозолями. Плохо справляются они и с распознаванием распаренных или замерзших рук, поскольку под воздействием температуры структура кожи меняется. При определенной сноровке и наличии технических средств отпечаток пальца можно подделать — например, с помощью силиконового муляжа или очень качественной фотографии.

СКУД по отпечатку пальца неплохо зарекомендовали себя на объектах ОТИ. Именно такая система в свое время была установлена в екатеринбургском аэропорту Кольцово, на Белорусском вокзале в Москве и железнодорожном вокзале Иваново.

Яркий пример применения этой модальности — Салехардский речной вокзал, где с помощью десятка контроллеров отпечатка пальца была организована сложная распределенная СКУД с несколькими внутренними периметрами и уровнями допуска. Сегодня доступ в служебные помещения административно-бытового назначения, на пункты охраны, а также к объектам инженерной инфраструктуры (тепловой узел, электроузел, вентиляция и лифтовая автоматика) предоставляется пользователям в соответствии с их уровнем допуска или установленным рабочим графиком. Так, доступ к постам СБ есть только у охраны и руководства, а обслуживающий персонал (например, из службы клининга) не может попасть в помещения во внерабочее время, что повышает уровень безопасности объекта.

Более современная и универсальная модальность — вены ладони. СКУД по венам ладони с успехом используются на режимных объектах, в банках, а также на предприятиях, где технологические процессы предполагают использование ручного труда: на кухнях ресторанов, в прачечных, клининговых сервисах и т. д. В отличие от сканеров отпечатка пальца, сканеры вен распознают человека по руке с повреждениями кожного покрова. Еще одно преимущество таких систем — невозможность подлога.

Примеров использования вен ладони для организации СКУД на ОТИ тоже немало. Так, проект СКУД с идентификацией по венам ладони был протестирован в нескольких аэропортах России — в частности, в Омском аэропорту, где биометрическая СКУД с успехом интегрирована в существующие системы безопасности.

Интересный пример применения вен ладони в СКУД на ОТИ — Екатеринбургский метрополитен. В 2017 году здесь был реализован пилотный проект на базе наиболее популярных устройств линейки BioSmart. На входах в служебные помещения метрополитена установили терминалы для идентификации по венам ладони и RFID-картам BioSmart PV-WTC, а также терминалы для идентификации по отпечаткам пальцев BioSmart WTС2. В тестировании новой биометрической системы приняли участие более 100 сотрудников; в рамках испытаний в систему загрузили 786 шаблонов ладоней.

Результаты пилотного проекта показали, что наиболее удобной биометрической модальностью в условиях метрополитена являются вены ладони, поэтому именно этот тип биометрической идентификации в дальнейшем был использован при организации СКУД. Сегодня терминалы BioSmart PV-WTC установлены на каждой станции метро. Доступ в служебные помещения предоставляется пользователям в соответствии с их уровнем допуска или установленным рабочим графиком.

И, наконец, третья популярная модальность, представленная на российском рынке, — лицо. Оборудование для идентификации по лицу — одно из самых дорогостоящих. В остальном по уровню надежности и безопасности СКУД по лицу не слишком опережают СКУД по венам ладони. Их безусловный плюс — удобство: современные лицевые терминалы распознают человека даже в медицинской маске, так что при установке такого терминала на проходной пользователи не тратят лишние секунды на то, чтобы снять перчатки.

Таким образом, все три наиболее популярных модальности могут лечь в основу СКУД на ОТИ. Однако учитывая, что ОТИ относятся к стратегически значимым объектам, мы рекомендуем наиболее надежные и универсальные технологии — идентификацию по венам ладони и по лицу.

3. Позаботьтесь об интеграции биометрии в инженерные сети объекта

В 90% случаев биометрическая система внедряется в уже действующую систему управления доступом. Чаще всего это СКУД на RFID-картах или системы с доступом по пин-коду. Иногда в рамках одного объекта действует сразу несколько систем (СКУД, ОПС, видеонаблюдение и пр.), установленных в разное время разными вендорами и «живущих параллельной жизнью» на одном сервере.

Как следствие, внедрение биометрии практически всегда сопряжено с использованием специального оборудования и программного обеспечения.

Аппаратная интеграция в сторонние СКУД осуществляется по интерфейсам Wiegand и OSDP. Интерфейс Wiegand более популярен, однако имеет множество недостатков — прежде всего, это низкая помехозащищенность и сравнительно небольшое максимально допустимое расстояние (всего несколько десятков метров). В 2011 году компании HID, Lenel, Mercury разработали альтернативу — протокол OSDP на базе физического интерфейса RS-485. В отличие от Wiegand-а, OSDP превосходно защищен от помех, имеет возможность шифрования данных и может работать на расстоянии до 300 метров от контроллера.

Программная интеграция реализуется с помощью SDK и REST API. Многие вендоры поддерживают наборы библиотек SDK для быстрой программной интеграции. Есть и более удобный метод — программная интеграция через REST API. Этот метод пришел в биометрию из web-технологий. При интеграции по REST API программирование сведено к минимуму, а все команды со сторонними библиотеками описываются специальными языками JSON или XML.

К примеру, наши технологические партнеры с успехом используют единый Biosmart SDK для популярных биометрических устройств. SDK поддерживает биометрию любой модальности и может работать на различных ОС (Windows, Linux — Red Hat, Ubuntu, AstraLinux).

Для удобства партнеров мы предлагаем несколько вариантов поставки SDK — динамические библиотеки и интеграция по REST API, обеспечивающая быстрый старт и настройку без привязки к определенному языку программирования.

Данные решения уже успешно интегрированы в СКУД Sigur, Итриум и RUBEZH.

Кроме того, биометрическая СКУД интегрируется в сторонние системы и комплексы (СКУД, ОПС, видеонаблюдение) с помощью SDK. При необходимости возможна интеграция со сторонними устройствами (датчики, алкотестеры, тревожные кнопки). Стороннее оборудование может быть подключено непосредственно к самим биометрическим устройствам через USB или интегрировано в СКУД.

Выводы

Биометрическая идентификация — стремительно растущая отрасль. В одном только сегменте распознавания лиц среднегодовые темпы роста достигают 16,6% (данные на 2020 год), а сегмент более бюджетных технологий идентификации по венам ладони и отпечатку пальца растет еще быстрее. Как следствие, каждый день на рынке появляются новые устройства, многие из которых имеют «сырой» софт и не соответствуют минимальным требованиям надежности и безопасности. Избежать проблем в сфере внедрения биометрии помогает обращение к авторитетному вендору, чье оборудование зарекомендовало себя на рынке. Квалифицированные вендоры не скрывают реальные данные по надежности СКУД и готовы предоставить оборудование для нагрузочного тестирования «в боевых условиях». Таким образом заказчик может удостовериться в качестве предлагаемого продукта.

Мы настоятельно рекомендуем обращаться именно к отечественным вендорам. Отечественный поставщик лучше понимает специфику российских реалий, задач, особенностей законодательства, и предлагает более подходящие и эффективные решения, а также оперативно решает любые возникающие вопросы, обеспечивает техподдержку и может быстро предоставить комплектующие или дополнительные устройства.

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