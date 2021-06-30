На Окской судоверфи спущено на воду многоцелевое сухогрузное судно «Астрол — 7»
29 июня 2021 года было спущено на воду восьмое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонны проекта RSD59 «Астрол — 7» (строительный номер 5913) для компании «Астрол».
Проект RSD59 разработан Морским Инженерным Бюро. Всего Окская судоверфь строит 18 судов проекта RSD59, одиннадцать судов сданы в эксплуатацию.
Суда проекта RSD59 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты.
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