В Башкирии заработал современный свинокомплекс

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Вблизи села Тавричанка Альшеевского района Башкирии заработал современный свиноводческий комплекс. Сюда уже начался плановый завоз свиней в количестве 2 500 голов. На конец текущего года на площадке планируется содержать 16 380 голов свиней.

В 2022 году проектом предусмотрено доведение единовременного содержания свиней до 60 тыс. голов.

Общий объём инвестиций в свинокомплекс составит 1,6 млрд рублей.

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Весной 2019 года Уральская мясная компания (входит в группу «Таврос») представила проект на «Инвестчасе».

«Новое производство, где уже сегодня трудится 97 человек, станет частью животноводческого кластера с собственной племенной базой и мясоперерабатывающими мощностями.

В конце августа заработает вторая площадка Уральской мясной компании в Белебеевском районе. В перспективе инвестпроект группы компаний «Таврос» в Белебеевском районе объединит откормочные площадки и современный мясокомбинат. Его запустят в 2022 году. Там будут производить из собственного сырья 200 тонн охлажденного мяса и 100 тонн колбасных изделий в сутки.

Средняя зарплата работников комплекса составляет более 40 тысяч рублей.

В администрации Альшеевского района рассказали, что жители активно голосовали за реализацию данного проекта на территории муниципалитета. Запуск такого крупного предприятия позволит вдохнуть новую жизнь в местные территории и создаст рабочие места, а налоговые поступления в местный бюджет от действующего предприятия позволят повысить самостоятельность и расширят возможности развития муниципального образования по решению вопросов местного значения.

«Предприятие оснащено современным оборудованием для кормления и создания микроклимата. На свинокомплексе отработана многоступенчатая схема дезинфицирующих барьеров, раздельного содержания животных, созданы условия для комфортного пребывания рабочего персонала. Свинокомплекс построен согласно лучшим мировым практикам с использованием технологии интенсивного содержания с разделением производственных процессов на циклы воспроизводства, доращивания, откорма, а также производства ремонтных свинок для замены основного маточного стада», — пояснил генеральный директор ООО «Башкирская мясная компания» Ринат Зайнуллин.

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru