На Маврикий доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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30 июня 2021 года на Маврикий прибыла первая партия вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 777-300ER» номер F-GZNP авиакомпании «Французские авиалинии», рейс AF6746 из Сент-Дениса, приземлился в Порт-Луи в международном аэропорту имени сэра Сивусагура Рамгулама, в 11:14 по местному времени (в 10:14 мск, в 07:14 utc), и доставил 60.000 доз вакцины «Спутник V».

Вакцины, которые прибыли рейсом «Французских авиалиний», будут использоваться в рамках национальной кампании вакцинации.

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Видео

Видео прибытия вакцины «Спутник V» в аэропорт twitter.com @MAUNews3,

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22 марта 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Маврикий. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Маврикий стал 55-й страной, одобрившей вакцину «Спутник V»

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