Ространснадзор получил первый спецкатер проекта 04190

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Северное управление государственного морского и речного надзора получило первый катер специального назначения производства Кингисеппского машиностроительного завода. Патрульный катер ПК1200 проекта 04190 прошёл ходовые испытания и находится в эксплуатации в республике Коми, г. Печора.

Главный конструктор проекта Дмитрий Бабин сообщает: «Конструкция судна проекта 04190 характеризуется нестандартным архитектурным решением в силу географии его эксплуатации в северных широтах и обусловлена возможностью эксплуатации катера в условиях ледяной шуги. Катер оборудован системой магнитного якоря, электронной системой контроля причаливания, которая управляется двумя поворотно-откидными колонками в составе двигательного комплекса. Управление катера осуществляется дублированной системой с помощью рулевого колеса и джойстика. Салон рубки трансформируется в комфортное спальное место для удобства при длительном патрулировании».

Второй катер для этой же службы отправлен в Северо-Восточное управление государственного морского и речного надзора, г. Якутск, ввод в эксплуатацию запланирован на 6 июля.

Технические характеристики патрульного катера проекта 04190:

Длина — 13,5 м.;

Ширина — 3,7 м;

Водоизмещение — 11 т;

Пассажировместимость — до 12 чел.;

Запас топлива — 1500 л

© www.kmz1.ru

© www.kmz1.ru

© www.kmz1.ru

© www.kmz1.ru