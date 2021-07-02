«100% российская разработка»: в Москве представили пассажирский поезд «Иволга 3.0»

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Компания «Трансмашхолдинг» в рамках Московского урбанистического форума показала головной вагон нового состава пассажирского поезда «Иволга 3.0». Поезд создан для использования в режиме наземного метро. «Иволга 3.0» отличается высокой плавностью хода и низким уровнем шума. Максимальная скорость состава достигает 160 км/ч. В поезде предусмотрены 50 дополнительных кресел с современным оснащением, в частности зарядками и откидными подлокотниками. Увеличенные дверные проёмы позволят ускорить посадку и выход пассажиров. Как отметили в «Трансмашхолдинге», «Иволга 3.0″ — 100% российская разработка».

© cdni.rt.com

© cdni.rt.com

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https://auto.mail.ru/article/81808-posmotrite_na_novyi_stilnyi_poezd_ivolga_3_0_foto/?exp_id=918

Пост сделан с содействием блогера artal!