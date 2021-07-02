На Амурском судостроительном заводе спустили на воду новый корвет «Резкий» для Тихоокеанского флота
Амурский судостроительный завод провёл торжественную церемонию спуска на воду корвета «Резкий» проекта 20380.
Корабль стал четвёртым построенным на заводе. На достроечной набережной на корвете возведут мачтовый блок и подготовят к испытаниям. Сами испытания будут проходить во Владивостоке. После испытаний «Резкий» войдёт в состав Тихоокеанского флота.
На данное время на заводе строятся 11 судов, в их числе малые ракетные катера, грузопассажирские паромы для Сахалина. В общей сложности завод за 85 лет спустил на воду около 300 кораблей.
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02.07.2115:11:11