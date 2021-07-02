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Судостроение и судоходство

На Амурском судостроительном заводе спустили на воду новый корвет «Резкий» для Тихоокеанского флота

Амурский судостроительный завод провёл торжественную церемонию спуска на воду корвета «Резкий» проекта 20380.

 © cms.octagon.media

Корабль стал четвёртым построенным на заводе. На достроечной набережной на корвете возведут мачтовый блок и подготовят к испытаниям. Сами испытания будут проходить во Владивостоке. После испытаний «Резкий» войдёт в состав Тихоокеанского флота.

На данное время на заводе строятся 11 судов, в их числе малые ракетные катера, грузопассажирские паромы для Сахалина. В общей сложности завод за 85 лет спустил на воду около 300 кораблей.
Источник: https://khabarovsk.octagon.media/no...orzhestvenno_spustili_na_vodu_.html

Амурский судостроительный завод, корвет, Резкий, 20380
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