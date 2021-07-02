Новая поставка более миллиона доз вакцины «Спутник V» для Аргентины

«Аэробус 330-200» «Аргентинских Авиалиний» прибыл в Буэнос-Айрес 1 июля © clck.ru

Двадцать первый рейс с вакциной «Спутник V» из России прибыл в Аргентину в пятницу 2 июля 2021 года. Самолет «Аэробус 330-202» номер LV-GIF «Аргентинских Авиалиний», выполнивший прямой рейс AR1063 из Москвы, приземлился в международном аэропорту «Министро Пистарини» Эсейсы в 04.54 по времени Аргентины (это в 10:54 МСК, в 07:54 UTC). С этим рейсом в Аргентину доставлено 1.141.000 доз 1-го компонента вакцины «Спутник V». Это максимальное количество, которое самолет «Аргентинских Авиалиний» смог загрузить в салон с начала этих рейсов. Также в Аргентину доставлено 560 литров активного компонента для производства 2-го компонента вакцины «Спутник V», что позволит произвести около миллиона доз.

В сумме с этой партией к настоящему времени в Аргентину доставлено 11.265.830 доз вакцины «Спутник V» (9.375.670 1-го компонента и 1.890.160 2-го).

Новость дополняется

Как и в случае с предыдущими полетами в Москву, рейсы выполняются напрямую, без технических остановок. Такая схема называется «паром», ее особенность в том, что самолет вылетает пустым, а его экипаж дополнен только бортпроводником и техниками по техническому обслуживанию и грузу. Схема была разработана Управлением гражданской авиации Аргентины, ANAC, специально для доставки груза вакцин и действует с самой первой поставки.

© clck.ru

Прямой полет продолжительностью около 18 часов позволил расширить охлаждающую способность различных контейнеров, сократить продолжительность полета, избежать смены самолетов и ожидания в разных аэропортах. Таким образом достигается лучшая и быстрая транспортировка вакцин.

Самолеты «Аэробус 330» предназначены для доставки российской вакцины «Спутник V» в Буэнос-Айрес и специально переоборудованы для перевозки вакцин.

Хронология предыдущих двадцати рейсов в Аргентину.

Фотогалерея

© clck.ru

© clck.ru

Посадка рейса

© clck.ru

© a.radikal.ru

© b.radikal.ru

© a.radikal.ru

Дозы после процедуры дезадаптации, приемки, теплового контроля, подсчета, фракционирования и кондиционирования будут распределены по 24 юрисдикциям Аргентины (это 23 провинции и один федеральный округ) в ближайшие дни, после получения разрешения на их использование от ANMAT.

560 литров активного вещества поступят в фармацевтическую компанию «Ричмонд» для серийного производства 2-го компонента вакцины, которое начнется ближайшие дни.

Список поставок вакцин

@EcarleF © c.radikal.ru

Видео

Разгрузка «Аэробус 330» номер LV-GIF «Аргентинских Авиалиний» рейс AR1063

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ghqteN5opRg

@sputnikvaccine © clck.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов: