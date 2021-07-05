Крымские пограничники получили новый сторожевой катер на воздушной подушке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым получило новый пограничный сторожевой катер амфибийного типа на воздушной подушке для охраны государственной границы и обеспечения безопасности на севере полуострова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Катер, построенный по заказу Пограничной службы ФСБ России, будет выполнять задачи в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский. Применение данного типа катеров обусловлено успешным решением стоящих перед пограничными органами задач при существующих особенностях морского участка на севере Крыма», — говорится в сообщении.

© Погрануправление ФСБ РФ по Республике Крым Особенность нового катера в том, что он может свободно передвигаться по суше, мелководью, болотистой местности, камышовым зарослям и замерзшим водоемам. Он способен развивать скорость более 50 узлов (более 90 км/ч) и перевозить 12 военнослужащих с вооружением и двумя квадроциклами.

Катер имеет противопульное бронирование и крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм. Основные задачи по применению пограничных сторожевых катеров данного проекта: контроль за соблюдением правил пограничного законодательства, преследование быстроходных маломерных целей, ведение поисковых и спасательных операций, доставка военнослужащих и грузов в труднодоступные участки местности.