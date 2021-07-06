Очередной Ил-96-300 построен на ВАСО

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5 июля состоялась передача очередного серийного Ил-96-300 на летно-испытательную станцию. Самолёт предназначен для СЛО Россия и имеет регистрационный номер RA-96025

Фото: https://vk.com/...l-98624581_8533