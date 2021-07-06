Добавить статью
Лого Сделано у нас
Фотофакты

Очередной Ил-96-300 построен на ВАСО

 © Фото из открытых источников

5 июля состоялась передача очередного серийного Ил-96-300 на летно-испытательную станцию. Самолёт предназначен для СЛО Россия и имеет регистрационный номер RA-96025

Фото: https://vk.com/...l-98624581_8533


Воронежская область, Ростех, ОДК, ОАК, ВАСО, Ил-96-300, авиастроение
  • АНС АНС АНС АНС
    06.07.2110:15:18

    регистрационный номер RA-96025

    5 июля в репортаже на «Звезде» этот номер на борту самолёта тщательно затушёвывали    

     © Фото из открытых источников

    Ил-96

    Отредактировано: АНС АНС~11:48 06.07.21
    #1235556
    • Сергей Бузов Сергей Бузов
      06.07.2115:06:45

      Скорее всего это президентский борт.

      #1235576
      • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
        06.07.2117:24:43

        Самолёт предназначен для СЛО Россия

        Не обязательно президентский. На таких машинах летает кабмин и прочая братия.

        #1235584
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    06.07.2117:25:41

    Интересно, на заднем плане два строящихся борта — Ил-96-400М или всё же снова 300?

    Отредактировано: Дмитрий Шапкин~17:25 06.07.21
    #1235585
  • Владимир Воронцов Владимир Воронцов
    06.07.2118:28:10

    А справа какие борты строятся? Ил-112/114?

    #1235590
  • igor dukhovich igor dukhovich
    06.07.2119:58:09

    Рад за земляков !

    #1235599
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,