Разработка из ОЭЗ «Технополис» уточнила координаты сотни объектов на фотосъемках с МКС

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Новая аппаратура от резидента особой экономической зоны Москвы помогла идентифицировать объекты на земной поверхности на сотнях фотоснимков из космоса.

В столичной особой экономической зоне работают порядка 15 компаний, чьи разработки применяются в космической индустрии. Так, усовершенствованное оборудование компании «руКэп» установлено на Международной космической станции с 2019 года, за это время оно позволило определить точные координаты объектов на сотнях снимках с орбиты. Техническое решение российских изобретателей сократило радиус поиска географического объекта, соответствующего снимку, с 800 до 2 км. Это уникальное оборудование, аналогов которому нет в зарубежной практике.

Техническое решение состоит том, что аппаратура, присоединенная к фотокамере, измеряет угол наклона объектива относительно корпуса МКС. Данные записываются в бортовой компьютер, и специальная программа рассчитывает точные географические координаты земной поверхности, соответствующие каждому фотоснимку.

Предыдущая версия аппаратуры от резидента столичной ОЭЗ успешно отработала на МКС с 2012 по 2019 год, пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Космонавты активно используют оборудование, делая снимки через иллюминаторы МКС. Если раньше аппаратура была установлена на один фотоаппарат и позволяла осуществлять фотосъемку с одного иллюминатора, то модернизированный вариант позволяет задействовать два фотоаппарата и три иллюминатора. Более того, ныне действующий комплекс обладает функцией наведения и может производить фотосъемку в полуавтоматическом режиме по заранее заданным координатам в момент их прохождения МКС. Создатели инновационного оборудования пользуются преимуществами особой экономической зоны Москвы, что позволяет реализовывать проекты более эффективно и сокращать период внедрения новых идей в производство.

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru