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Великоросс перенес эту запись 08.07.2021 00:01
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«КАМАЗ» официально представил новый карьерный самосвал КАМАЗ-6561 «Геркулес»
ПАО «КАМАЗ» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали уникальный шарнирно-сочленённый самосвал КАМАЗ-6561, предназначенный для карьерных работ в автономном режиме.
Разработка карьерного самосвала проведена в рамках проекта «Создание семейства электромеханических беспилотных автомобилей-самосвалов большой грузоподъёмности в интересах добывающих отраслей промышленности РФ», выполняемого при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
В настоящее время специалисты ПАО «КАМАЗ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана ведут подготовку самосвала к полигонным испытаниям. После завершения испытаний самосвал будет направлен на опытную эксплуатацию в компании добывающих отраслей промышленности.
Самосвал КАМАЗ-6561, получивший имя Геркулес, выполнен по схеме «последовательный гибрид»,
Длина самосвала — 10120 мм, ширина — 3430 мм, высота — 4030 мм. Снаряженная масса шасси составляет 31 т, а грузоподъёмность 40 т. Автомобиль с колёсной формулой 6×6 предназначен для перевозки насыпных грузов по пересечённой местности и грунтовым дорогам. Также может применятся при разработке карьерных месторождений и шахт, для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии. Для этого на борту предусмотрена система ADAS 5 уровня, обеспечивающая движение в карьере в автономном режиме, без участия водителя. Также самосвал может эксплуатироваться как в режиме дистанционного управления, так и управляться водителем из кабины.
КАМАЗ-Геркулес имеет шарнирно-сочленённую раму с двумя степенями свободы в узле сочленения, что уменьшает вероятность вывешивания колёс при движении по пересечённой местности и снижает нагрузку на несущую систему. Это позволяет установить шины большой размерности и обеспечивает приемлемый минимальный радиус поворота, что значительно повышает проходимость и маневренность самосвала.
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