«КАМАЗ» официально представил новый карьерный самосвал КАМАЗ-6561 «Геркулес»

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ПАО «КАМАЗ» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали уникальный шарнирно-сочленённый самосвал КАМАЗ-6561, предназначенный для карьерных работ в автономном режиме.

Разработка карьерного самосвала проведена в рамках проекта «Создание семейства электромеханических беспилотных автомобилей-самосвалов большой грузоподъёмности в интересах добывающих отраслей промышленности РФ», выполняемого при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В настоящее время специалисты ПАО «КАМАЗ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана ведут подготовку самосвала к полигонным испытаниям. После завершения испытаний самосвал будет направлен на опытную эксплуатацию в компании добывающих отраслей промышленности.

Самосвал КАМАЗ-6561, получивший имя Геркулес, выполнен по схеме «последовательный гибрид», т. е. представляет собой автономный электромобиль, не требующий подзарядки от внешней сети. Двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрический генератор, который даёт энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Последовательный гибрид работает местами на чистом электричестве при заряженной аккумуляторной батарее и, таким образом, очень близок к электромобилю. В случае автомобиля КАМАЗ-Геркулес рекуперация энергии будет происходить при спуске в карьер, а при подъёме наверх с грузом — накопленная энергия в батареях помогает подняться автомобилю в гору. Такое решение позволяет снизить количество потребляемого топлива на 15% в сравнении с дизельным аналогом.

Длина самосвала — 10120 мм, ширина — 3430 мм, высота — 4030 мм. Снаряженная масса шасси составляет 31 т, а грузоподъёмность 40 т. Автомобиль с колёсной формулой 6×6 предназначен для перевозки насыпных грузов по пересечённой местности и грунтовым дорогам. Также может применятся при разработке карьерных месторождений и шахт, для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии. Для этого на борту предусмотрена система ADAS 5 уровня, обеспечивающая движение в карьере в автономном режиме, без участия водителя. Также самосвал может эксплуатироваться как в режиме дистанционного управления, так и управляться водителем из кабины.

КАМАЗ-Геркулес имеет шарнирно-сочленённую раму с двумя степенями свободы в узле сочленения, что уменьшает вероятность вывешивания колёс при движении по пересечённой местности и снижает нагрузку на несущую систему. Это позволяет установить шины большой размерности и обеспечивает приемлемый минимальный радиус поворота, что значительно повышает проходимость и маневренность самосвала.