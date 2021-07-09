В Курской области открылся новый молочный комплекс на 12 тыс. голов КРС

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В Дмитриевском районе начал работу крупнейший животноводческий объект в Курской области — молочный комплекс ГК «Агропромкомплектация».

Молочный комплекс предназначен для 12 тыс. голов высокопродуктивной голштинской породы. Заполняемость в настоящее время составляет 70%. Департамент мясного и молочного животноводства ГК «Агропромкомплектация» активно формирует племенное поголовье нового комплекса, на который регулярно поставляются партии чистопородных нетелей из Европы и с действующих животноводческих объектов Группы компаний в Курской и Тверской областях.

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Животные с племенными сертификатами поступают на карантинную площадку комплекса, а через тридцать дней после необходимых ветеринарных мероприятий переводятся в другие корпуса. Фуражное поголовье составит 6,5 тыс. племенных животных, дойное поголовье — 5,5 тыс. голов. Количество молодняка — 6 тыс. голов.

Планируемая мощность производства составляет 190 тонн сырого молока в сутки или 70 тыс. тонн в год. Комплекс «Дмиртриевский» будет давать около 20% молока Курской области.

Создано 200 рабочих мест. Строительство комплекса длилось год.

Сумма инвестиций в данный проект не озвучена. Суммарный объём инвестиций в 4 молочных комплекса, расположенных в Дмитриевском и Железногорском районах Курской области, составляет около 15 млрд рублей.

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