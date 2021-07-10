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Транспорт и логистика

Спустя 17 лет восстановлено троллейбусное сообщение между Саратовом и Энгельсом

 © tr.ru

Саратов и его ближайший город-сосед, расположенный на другом берегу Волги, — Энгельс — после 17-летнего перерыва снова соединило троллейбусное сообщение. Новый маршрут № 109 начал работу 2 июля.

Впервые троллейбусный маршрут № 9 Саратов—Энгельс открылся 22 января 1966 г. Он следовал от Предмостовой площади в Саратове до пл. Ленина в Энгельсе. В 1972 г. эта трасса была продлена до саратовского железнодорожного вокзала. С 23 марта 2004 г. из-за аварийного состояния моста через Волгу и необходимости демонтажа контактной сети маршрут № 9 был закрыт.

За последние несколько лет Саратовская область получила более 100 троллейбусов, ранее работавших в Москве, а также был решён вопрос о возобновлении троллейбусного сообщения с городом-спутником. Контактная сеть на мосту через Волгу и подходах к нему была смонтирована заново.

Протяжённость маршрута № 109 «Саратов (Железнодорожный вокзал) — Энгельс (завод «Тролза»)" составила 17,2 км. Время в пути в одну сторону — 67 мин. По пути троллейбусы совершают 34 остановки.

 © tr.ru

 © tr.ru
Источник: https://tr.ru/news/3916-saratov-i-e...dineny-obshchey-trolleybusnoy-setyu

Саратовская область, Саратов, Энгельс, троллейбусы
  • CryNet CryNet
    10.07.2103:10:28

    Кстати, на мосту установили скоростную контактную сеть и теперь троллейбус легко может обгонять автобусы.

    #1235775
    • user78 user78
      10.07.2110:52:21

      Чем «скоростная» контактная сеть отличается от нескоростной?

      Ну и по поводу "теперь троллейбус легко может обгонять автобусы".

      Максимальная скорость, км/ч:

      Троллейбус Тролза-5265 «Мегаполис» — 60

      Троллейбус ПКТС-6281 «Адмирал» — 60

      Электробус КамАЗ-6282 — 70

      Электробус ЛиАЗ-6274 — 80

      Автобус ЛиАЗ-5292 — 80

      Автобус НЕФАЗ-5299-40-52 — 80

      Автобус Volgabus-5270 — 90

      Автобус КАвЗ-4270 — 100

      Электробус Volgabus-5270.E0 — 90-120

      .

      То есть с любой контактной сетью даже на прямых участках троллейбусы всегда проиграют в скорости автобусам и электробусам. Я уж не говорю про повороты и стрелки, там троллейбус вынужден снижать скорость почти до нуля, чтобы не слетели штанги.

      Отредактировано: user78~10:58 10.07.21
      #1235792
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