Спустя 17 лет восстановлено троллейбусное сообщение между Саратовом и Энгельсом

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Саратов и его ближайший город-сосед, расположенный на другом берегу Волги, — Энгельс — после 17-летнего перерыва снова соединило троллейбусное сообщение. Новый маршрут № 109 начал работу 2 июля.

Впервые троллейбусный маршрут № 9 Саратов—Энгельс открылся 22 января 1966 г. Он следовал от Предмостовой площади в Саратове до пл. Ленина в Энгельсе. В 1972 г. эта трасса была продлена до саратовского железнодорожного вокзала. С 23 марта 2004 г. из-за аварийного состояния моста через Волгу и необходимости демонтажа контактной сети маршрут № 9 был закрыт.

За последние несколько лет Саратовская область получила более 100 троллейбусов, ранее работавших в Москве, а также был решён вопрос о возобновлении троллейбусного сообщения с городом-спутником. Контактная сеть на мосту через Волгу и подходах к нему была смонтирована заново.

Протяжённость маршрута № 109 «Саратов (Железнодорожный вокзал) — Энгельс (завод «Тролза»)" составила 17,2 км. Время в пути в одну сторону — 67 мин. По пути троллейбусы совершают 34 остановки.

© tr.ru

© tr.ru