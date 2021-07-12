«Уралхим» начал производство жидкого реагента AdBlue в Смоленской области

© smolgazeta.ru

Компания «Уралхим» начала производить жидкий реагент AdBlue в Ярцевском районе Смоленской области. Вещество используется для очистки выхлопных газов дизельных двигателей и позволяет снизить содержание оксидов азота в выхлопах на 90%.

Мощность производства составляет порядка 1250 тонн в месяц с возможностью увеличения до 2500 тонн. Данный объем сможет обеспечить реагентом российского производства транспортные средства, идущие не только в направлении Европы, но и потоки, идущие по территории Российской Федерации.

Процесс производства AdBlue состоит из 4 этапов — водоподготовка, смешение компонентов, хранение раствора и фасовка продукции. Контроль технологических параметров каждого этапа автоматизирован и защищен от несанкционированного взлома. На площадке установлено инновационное оборудование для производства раствора, ведется постоянный контроль качества и отбор проб для подтверждения соответствия международным стандартам.

© smolgazeta.ru

© smolgazeta.ru

© smolgazeta.ru