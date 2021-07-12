Молочный комплекс на 400 голов КРС открыли в Кировской области

© kirovpravda.ru

В Фаленском районе Кировской области открыта новая ферма ООО «СПП-Верхосунье» на 400 голов КРС.

Мощность объекта рассчитана на 8000 кг молока в день.

Конструкция здания позволяет пристроить к доильному блоку еще одну ферму, и довести количество животных до 800.

Ферму площадью 4 тысячи кв. метров на 400 голов беспривязного содержания скота с доильным молочным блоком построили вблизи двух старых ферм привязного содержания, из них коров и перевели на днях в новое помещение.

— Мы долго к этому шли, в старых помещениях работать было уже невозможно. Душно, влажно, тяжело, удои низкие. Страх был и по содержанию коров, ведь перевод на беспривязник — это ответственный шаг. Что касается доильного оборудования — это вообще отдельная тема для наших доярок. Оно сложное, цифровое, дорогостоящее. Сотрудницы очень боялись. Зато теперь, когда мы прошли все этапы, можно смело сказать, что это было нелегким, но лучшим решением ООО «СПП-Верхосунье», — отметила директор фермы.

Сегодня, по словам Елены Желниной, животные чувствуют себя хорошо, активны, много едят, что в конечном итоге сказалось на удоях. С момента переезда надой на одну корову поднялся с 11 кг в сутки до 13,5 кг, что зафиксировано даже в условиях жаркого лета.

© kirovpravda.ru