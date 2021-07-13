Операция по доставке колонны пиролиза на площадку строительства Амурского ГХК

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«Последняя миля»: видео об уникальной операции — транспортировке крупнейшей колонны Амурского ГХК от причала на реке Зея до строительной площадки Амурского ГХК.

Это самая крупная наземная перевозка колонного оборудования в России. НИПИГАЗ управляет логистикой крупнотоннажного оборудования проекта АГХК.

• Масса оборудования — 1500 тонн.

• Разгрузка на причале 2 кранами грузоподъемностью 1 350 тонн каждый.

• Расстояние до места установки — 14 км

• Транспортировка на самоходном модульном транспортёре. Комбинация из 80 осей.

• Для прохождения участка региональной трассы был временно демонтирован пролёт железнодорожного путепровода

• Средняя скорость 1 км/ч (не более 3 км/ч)

• Для транспортировки колонны по территории АГХК построен укреплённый подъездной путь

• Утром 10 июля оборудование доставлено к месту монтажа