Операция по доставке колонны пиролиза на площадку строительства Амурского ГХК
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/D76wuUAhCFY
«Последняя миля»: видео об уникальной операции — транспортировке крупнейшей колонны Амурского ГХК от причала на реке Зея до строительной площадки Амурского ГХК.
Это самая крупная наземная перевозка колонного оборудования в России. НИПИГАЗ управляет логистикой крупнотоннажного оборудования проекта АГХК.
• Масса оборудования — 1500 тонн.
• Разгрузка на причале 2 кранами грузоподъемностью 1 350 тонн каждый.
• Расстояние до места установки — 14 км
• Транспортировка на самоходном модульном транспортёре. Комбинация из 80 осей.
• Для прохождения участка региональной трассы был временно демонтирован пролёт железнодорожного путепровода
• Средняя скорость 1 км/ч (не более 3 км/ч)
• Для транспортировки колонны по территории АГХК построен укреплённый подъездной путь
• Утром 10 июля оборудование доставлено к месту монтажа
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13.07.2115:53:25
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