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Операция по доставке колонны пиролиза на площадку строительства Амурского ГХК

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/D76wuUAhCFY

«Последняя миля»: видео об уникальной операции — транспортировке крупнейшей колонны Амурского ГХК от причала на реке Зея до строительной площадки Амурского ГХК.

Это самая крупная наземная перевозка колонного оборудования в России. НИПИГАЗ управляет логистикой крупнотоннажного оборудования проекта АГХК.

• Масса оборудования — 1500 тонн.

• Разгрузка на причале 2 кранами грузоподъемностью 1 350 тонн каждый.

• Расстояние до места установки — 14 км

• Транспортировка на самоходном модульном транспортёре. Комбинация из 80 осей.

• Для прохождения участка региональной трассы был временно демонтирован пролёт железнодорожного путепровода

• Средняя скорость 1 км/ч (не более 3 км/ч)

• Для транспортировки колонны по территории АГХК построен укреплённый подъездной путь

• Утром 10 июля оборудование доставлено к месту монтажа
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D76wuUAhCFY

Амурская область, Свободный, Амурский газохимический комплекс, НИПИГАЗ, СИБУР, Сила Сибири, строительство, новый завод, переработка природного газа, продукция российского производства
  • Slava Arister
    13.07.2115:53:25

    Масштаб колонны впечатляет

    #1235939
  • Clausson Clausson
    13.07.2122:18:10

    Эта колонна под мостом застревала из-за высокой воды?

    #1235958
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